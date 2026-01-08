Таємницю підводних "кіл на полях" у Японії розгадано: їх створили справжні романтики (відео)

30 років тому дайвери вперше помітили групу дивних кіл на морському дні біля узбережжя Японії — знадобилися десятиліття, щоб розгадати таємницю їхньої появи.

Химерні піщані"кола на полях" уперше були виявлені вченими на морському дні навколо острова Амамі-Осіма на південному заході Японії ще в 1995 році. Відтоді минули десятиліття і вченим нарешті вдалося ідентифікувати тих, хто створив ці геометрично точні структури під товщею води, пише New Atlas.

Відомо, що кола на морському дні можуть досягати двох метрів і висічені на нічим не примітному піщаному морському дні. Однак вони являють собою не просто піщані насипи — структури мають гребені й борозенки, що розходяться від центру, подібно до спиць колеса.

Довгі роки вчені не могли розгадати цю океанську загадку. На щастя, зрештою їм це вдалося — відповідь виявилася майже такою ж дивною, як і самі структури. Результати дослідження показали, що кола на морському дні були створені невеликими самцями риби-фугу.

Зазначимо, що самці цього виду досягають лише близько 10 сантиметрів завдовжки і ретельно використовують свої плавники як інструменти для створення цих підводних структур. Самі структури необхідні для того, щоб привабити самку і створити безпечне середовище для розвитку ікри.

Кола на морському дні створюють самці риби-фугу Фото: Scientific Reports

Вчені виявили, що коло самця складається з радіально розташованих глибоких канав у зовнішній ділянці кільця і лабіринтоподібних дрібних канав у центральній ділянці. Під час будівництва риба-фугу багаторазово викопує ями, починаючи із зовнішнього краю і рухаючись усередину. Як правило, викопування починається з нижніх ділянок і відбувається по прямих лініях. Під час дослідження вчені також використовували програму моделювання, що дало змогу відтворити візерунок.

Досі невідомо, чи здатна кожна риба-фугу на такий романтичний жест, проте вчені неодноразово помічали таку поведінку у білоплямистої риби-фугу виду Torquigener albomaculosus в Японії. Спостереження показують, що для початку будівництва самець натискає черевом на піщане дно, створюючи центральне місце в колі. Потім він багаторазово викопує пісок плавниками та тілом, залишаючи сотні, а іноді й тисячі позначок. Цікаво, що центр кола збагачується дрібними піщинками, а гребені можуть бути прикрашені фрагментами черепашок/коралів.

Учені виявили, що після закінчення будівництва гнізда, самки оглядають структури, обираючи найпривабливішу. Передбачається, що одним із критеріїв вибору є дрібний пісок, який зруйнується першим. Це вказує на те, що самці не використовують структури повторно для наступного спарювання.

Загалом будівництво займає від 7 до 9 днів, протягом яких самці підтримують геометрію, плаваючи по піску і розправляючи плавники. Пізніші дослідження також виявили місце входу самки, глибину кожної канавки й суворий порядок дій самця при створенні гнізда.

Спостереження також показали, що після нересту самці залишалися в круговій структурі протягом шести днів — дбали про ікру. У цей період вони не займалися риттям нір або іншими роботами — унаслідок цього конструкція починала потроху руйнуватися, стаючи майже плоскою. Після вилуплення яєць самці залишали місце гніздування і незабаром з'являлися в районі спостереження для наступного репродуктивного циклу. Цікаво, що вони ніколи не поверталися на колишнє місце гніздування.

