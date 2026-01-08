Украина просит об экстрадиции российского археолога, который незаконно посещал Крым

Украина обратилась в районный суд Варшавы с запросом об экстрадиции российского археолога Александра Бутягина. Он был задержан в первой половине 2025-го года в Польше.

Мужчину обвиняют в проведении незаконных археологических работ в оккупированном Россией Крыму. Об этом сообщает RMF FM.

Украина обратилась с запросом об экстрадиции археолога.

Оригиналы документов и переводы, вероятно, будут переданы в суд уже завтра. Сегодня же были предоставлена электронная версия.

Также польские следователи подали в суд ходатайство о продлении срока содержания россиянина под стражей.

Нынешний срок содержания под стражей Бутягина истекает в понедельник. До этой даты суд должен решить, будет ли эта мера продлена.

Позже будет назначена дата заседания, где рассмотрят вопрос экстрадиции. Суд вынесет решение только относительно законности экстрадиции задержанного в Украину. Зато решение об экстрадиции должен будет принять Министр юстиции Польши.

Відео дня

Если суд признает его экстрадицию в другую страну недопустимой, то этот вариант даже не будет рассматриваться.

Украинская прокуратура объявила российского археолога в розыск в ноябре 2025 года за организацию с 2014 года раскопок в оккупированном Россией Крыму. Впоследствии его задержали в одном из отелей Варшавы. Задержание провели сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши. Он находился в Польше проездом, направляясь из Нидерландов на Балканы.

Ранее в Германии правоохранители задержали народного депутата Верховной Рады Украины VIII созыва Руслана Демчака. Он сбежал за границу, но уже в течение трех месяцев подозреваемого могут экстрадировать из Германии.

Также в НАБУ объяснили, в чем сложность экстрадиции Тимура Миндича и других людей. Так, фигуранты коррупционных дел, которые сбежали от украинского правосудия за границу, пытаются использовать тему войны для того, чтобы другие страны предоставляли им защиту.