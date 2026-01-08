Україна просить про екстрадицію російського археолога, який незаконно відвідував Крим

Україна звернулася до районного суду Варшави із запитом про екстрадицію російського археолога Олександра Бутягіна. Його було затримано у першій половині 2025-го року в Польщі.

Чоловіка звинувачують у проведенні незаконних археологічних робіт в окупованому Росією Криму. Про це повідомляє RMF FM.

Україна звернулася із запитом про екстрадицію археолога.

Оригінали документів та переклади, ймовірно, будуть передані до суду вже завтра. Сьогодні ж були надана електроенна версія.

Також польські слідчі подали до суду клопотання про продовження терміну утримання росіянина під вартою.

Нинішній термін утримання під вартою Бутягіна закінчується в понеділок. До цієї дати суд має вирішити, чи буде цей захід продовжено.

Пізніше буде призначена дата засідання, де розглянуть питання екстрадиції. Суд винесе рішення лише щодо законності екстрадиції затриманого до України. Натомість рішення щодо екстрадиції повинен буде прийняти Міністр юстиції Польщі.

Якщо суд визнає його екстрадицію до іншої країни неприпустимою, то цей варіант навіть не розглядатиметься..

Українська прокуратура оголосила російського археолога у розшук у листопаді 2025 року за організацію з 2014 року розкопок в окупованому Росією Криму. Згодом його затримали в одному з готелів Варшави. Затримання провели співробітники Агентства внутрішньої безпеки Польщі. Він перебував у Польщі проїздом, прямуючи з Нідерландів на Балкани.

Раніше у Німеччині правоохоронці затримали народного депутата Верховної Ради України VIII скликання Руслана Демчака. Він втік за кордон, але вже впродовж трьох місяців підозрюваного можуть екстрадувати з Німеччини.

Також у НАБУ пояснили, у чому складність екстрадиції Тимура Міндіча та інших людей. Так, фігуранти корупційних справ, які втекли від українського правосуддя за кордон, намагаються використовувати тему війни для того, щоб інші країни надавали їм захист.