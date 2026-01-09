300-летняя шутка китобоев: как кашалоты на самом деле получили свое название

По словам исследователей, кашалоты получили свое название вовсе не из-за формы их тела — причиной действительно стала сперма и небольшое неловкое недоразумение.

Название кашалота происходит от слова "спермацети" — воскообразного вещества, вырабатываемого большим органом в голове морского гиганта. Этот орган, как известно, может содержать до 1900 литров спермацети. В то же время, само слово происходит от средневекового латинского sperma ceti, означающего "сперма кита", и было придумано китобоями 17 века, пишет IFLScience.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Секретное вещество в голове кашалотов

Это вещество в гигантской голове кита всегда было своего рода загадкой. Одна теория предполагает, что маслянистое вещество помогает передавать и фокусировать мощные щелкающие звуки, которые кашалоты используют для эхолокации. Другая теория предполагает, что вещество помогает киту регулировать плавучесть во время погружения.

Відео дня

Однако столетия назад у людей были еще более странные представления о функциях этого вещества. С химической точки зрения спермацети состоит в основном из цетилпальмитата и жирных кислот. В результате оно остается жидким внутри теплого тела кита, но быстро затвердевает и кристаллизуется при воздействии более холодного воздуха, что делает его весьма привлекательным для людей.

Более того, раньше люди были буквально одержимы им. Благодаря высокой температуре плавления, чистому горению и отсутствию запаха, это вещество использовалось в самых разных целях, в том числе:

производство свечей;

производство косметики;

производство мазей;

производство промышленных смазочных материалов.

Именно этот спрос на вещество привел к резкому сокращению популяции кашалотов в течение 19 и начала 20 веков. В результате китобойного промысла тысячи морских гигантов были убиты, а их огромные головы вскрыты для извлечения вещества.

Почему их называют кашалотами?

Несмотря на свое название, спермацети на самом деле не имеет ничего общего с мужскими репродуктивными клетками. Однако беловатый цвет и липкая консистенция привели к тому, что китобои 17 века ошибочно принимали вещество за сперму кита. Именно поэтому они назвали этот вид кашалотом, и по какой-то причине это название закрепилось.

Отметим, что ученые используют более научное видовое название Physeter macrocephalus. Известно, что кашалоты могут достигать 18,5 метра и являются крупнейшими зубатыми хищниками в мире. Они также известны своими глубоководными схватками с гигантскими кальмарами и другой добычей.

Напомним, ранее мы писали о том, что кашалоты умеют то, что ранее считалось уникальным для человека: что это за способность.

Ранее Фокус писал о том, что в блевотине кашалота ученый случайно обнаружил "сокровище моря" стоимостью более $500 тысяч.