300-річний жарт китобоїв: як кашалоти насправді отримали свою назву

За словами дослідників, кашалоти отримали свою назву зовсім не через форму їхнього тіла — причиною справді стала сперма і невелике незручне непорозуміння.

Назва кашалота походить від слова "спермацеті" — воскоподібної речовини, що виробляється великим органом у голові морського гіганта. Цей орган, як відомо, може містити до 1900 літрів спермацеті. Водночас саме слово походить від середньовічного латинського sperma ceti, що означає "сперма кита", і було придумано китобоями 17 століття, пише IFLScience.

Секретна речовина в голові кашалотів

Ця речовина в гігантській голові кита завжди була свого роду загадкою. Одна теорія припускає, що масляниста речовина допомагає передавати й фокусувати потужні клацаючі звуки, які кашалоти використовують для ехолокації. Інша теорія припускає, що речовина допомагає киту регулювати плавучість під час занурення.

Однак століття тому у людей були ще більш дивні уявлення про функції цієї речовини. З хімічного погляду спермацеті складається здебільшого з цетилпальмітату і жирних кислот. У результаті вона залишається рідкою всередині теплого тіла кита, але швидко твердне і кристалізується під впливом більш холодного повітря, що робить її вельми привабливою для людей.

Ба більше, раніше люди були буквально одержимі нею. Завдяки високій температурі плавлення, чистому горінню і відсутності запаху, цю речовину використовували для найрізноманітніших цілей, зокрема:

виробництво свічок;

виробництво косметики;

виробництво мазей;

виробництво промислових мастильних матеріалів.

Саме цей попит на речовину призвів до різкого скорочення популяції кашалотів протягом 19 і початку 20 століть. Унаслідок китобійного промислу тисячі морських гігантів було вбито, а їхні величезні голови розкрито для вилучення речовини.

Чому їх називають кашалотами?

Попри свою назву, спермацеті насправді не має нічого спільного з чоловічими репродуктивними клітинами. Однак білуватий колір і липка консистенція призвели до того, що китобої 17 століття помилково приймали речовину за сперму кита. Саме тому вони назвали цей вид кашалотом, і з якоїсь причини ця назва закріпилася.

Зазначимо, що вчені використовують більш наукову видову назву Physeter macrocephalus. Відомо, що кашалоти можуть сягати 18,5 метра і є найбільшими зубатими хижаками у світі. Вони також відомі своїми глибоководними сутичками з гігантськими кальмарами та іншою здобиччю.

