Сверхмассивная черная дыра в центре Млечного Пути делает то, чего от нее не ожидали (фото)

С помощью космического телескопа XRISM астрономы сделали открытие, которое меняет представление о черной дыре в центре нашей галактики.

Сверхмассивная черная дыра Стрелец A*, которая находится в центре Млечного Пути, считается спящей, то есть она не является активной и не поглощает вещество в большом количестве. Но астрономы выяснили, что эта черная дыра, масса которой в 4 миллиона раз больше массы Солнца, не всегда была спящей и за последние 1000 лет делала то, чего от нее не ожидали. Исследование принято к публикации в журнале The Astrophysical Journal Letters, пишет Space.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Все черные дыры полностью темные, потому что они ограничены областями, называемыми горизонтами событий. Это невидимая граница, где гравитация черной дыры становится настолько сильной, что даже свет не может вырваться из пожирателя материи. Но материя вокруг черных дыр может очень сильно нагреваться из-за трения, создаваемого гравитацией поглотителей материи. Из-за этого окружающее черную дыру вещество начинается ярко светиться и создавать мощные вспышки света. Считалось, что черная дыра Стрелец A* не создает подобное излучение, но оказалось, что это не так.

Відео дня

Сверхмассивная черная дыра Стрелец A*, которая находится в центре Млечного Пути, считается спящей Фото: EHT Collaboration

Астрономы с помощью рентгеновского космического телескопа XRISM выяснили, что черная дыра Стрелец A* не всегда была не активной и в течение последних 1000 лет создавала мощные и впечатляющие вспышки света. Они возникали из-за движения вещества вокруг черной дыры, которое космический гигант поглощал в большом количестве. Астрономы шокированы этим открытием. Они говорят, что не ожили обнаружить это излучение, которое выпускает Стрелец A*.

Астрономы сделали свое открытие, когда изучили гигантское облако газа, известное как молекулярное облако, вблизи центра нашей галактики, в частности исследовали выпускаемое им рентгеновское излучение. Оказывалось, что молекулярное облако действовало как космическое зеркало, отражая рентгеновское излучение лучи, ранее выпущенное во время вспышек в окрестностях черной дыры Стрелец A*.

Увеличенная карта центра нашей галактики, на которой показана сверхмассивная черная дыра Стрелец А* и несколько молекулярных облаков Фото: NASA

Чувствительность космического телескопа XRISM позволила измерить энергию и форму рентгеновского излучения с беспрецедентной точностью. Это позволило определить, что излучение было создано не сами облаком, а черной дырой.

Это удивительное открытие может изменить понимание того, как эволюционируют сверхмассивные черные дыры с массами, эквивалентными миллионам и даже миллиардам масс Солнца, и какую роль они играют в формировании целых галактик, в центре которых они находятся.

Как уже писал Фокус, астрономы обнаружили черную дыру, которая уничтожила огромную звезду и выбросила в сторону Земли неизвестный объект.

Также Фокус писал о том, что NASA проведет первую в истории медицинскую эвакуацию экипажа с МКС. Экипаж Международной космической станции из четырех человек вернется на Землю в ближайшие дни, раньше запланированного срока. Впервые в истории астронавты покинут орбитальную станцию ​​досрочно из-за проблем со здоровьем у одного из астронавтов.