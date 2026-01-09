Надмасивна чорна діра в центрі Чумацького Шляху робить те, чого від неї не очікували (фото)

За допомогою космічного телескопа XRISM астрономи зробили відкриття, яке змінює уявлення про чорну діру в центрі нашої галактики.

Надмасивна чорна діра Стрілець A*, яка розташована в центрі Чумацького Шляху, вважається сплячою, тобто вона не є активною і не поглинає речовину у великій кількості. Але астрономи з'ясували, що ця чорна діра, маса якої в 4 мільйони разів більша за масу Сонця, не завжди була сплячою і за останні 1000 років робила те, чого від неї не очікували. Дослідження прийнято до публікації в журналі The Astrophysical Journal Letters, пише Space.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Усі чорні діри повністю темні, тому що вони обмежені областями, які називаються горизонтами подій. Це невидима межа, де гравітація чорної діри стає настільки сильною, що навіть світло не може вирватися з пожирача матерії. Але матерія навколо чорних дір може дуже сильно нагріватися через тертя, створюване гравітацією поглиначів матерії. Через це речовина, що оточує чорну діру, починає яскраво світитися і створювати потужні спалахи світла. Вважалося, що чорна діра Стрілець A* не створює подібне випромінювання, але виявилося, що це не так.

Відео дня

Надмасивну чорну діру Стрілець A*, яка розташована в центрі Чумацького Шляху, вважають сплячою Фото: черная дыра

Астрономи за допомогою рентгенівського космічного телескопа XRISM з'ясували, що чорна діра Стрілець A* не завжди була не активною і протягом останніх 1000 років створювала потужні та вражаючі спалахи світла. Вони виникали через рух речовини навколо чорної діри, яку космічний гігант поглинав у великій кількості. Астрономи шоковані цим відкриттям. Вони кажуть, що не очікували виявити це випромінювання, яке випускає Стрілець A*.

Астрономи зробили своє відкриття, коли вивчили гігантську хмару газу, відому як молекулярна хмара, поблизу центру нашої галактики, зокрема досліджували рентгенівське випромінювання, яке вона випускає. Виявлялося, що молекулярна хмара діяла як космічне дзеркало, відбиваючи рентгенівське проміння, раніше випущене під час спалахів в околицях чорної діри Стрілець A*.

Збільшена карта центру нашої галактики, на якій показано надмасивну чорну діру Стрілець А* і кілька молекулярних хмар Фото: solar-system

Чутливість космічного телескопа XRISM дозволила виміряти енергію і форму рентгенівського випромінювання з безпрецедентною точністю. Це дало змогу визначити, що випромінювання було створено не самою хмарою, а чорною дірою.

Це дивовижне відкриття може змінити розуміння того, як еволюціонують надмасивні чорні діри з масами, еквівалентними мільйонам і навіть мільярдам мас Сонця, і яку роль вони відіграють у формуванні цілих галактик, у центрі яких вони перебувають.

Як уже писав Фокус, астрономи виявили чорну діру, яка знищила величезну зірку і викинула в бік Землі невідомий об'єкт.

Також Фокус писав про те, що NASA проведе першу в історії медичну евакуацію екіпажу з МКС. Екіпаж Міжнародної космічної станції з чотирьох осіб повернеться на Землю найближчими днями, раніше запланованого терміну. Уперше в історії астронавти покинуть орбітальну станцію достроково через проблеми зі здоров'ям в одного з астронавтів.