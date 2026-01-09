В Гренландии скрыта крупнейшая сокровищница мира: Земля спрятала их здесь неспроста

Гренландия — крупнейший остров на планете и здесь скрыты одни из самых богатых запасов природных ресурсов в мире. Геологи рассказали, почему.

Гренландия считается крупнейшим островом на Земле и обладает одним из самых крупных запасов природных ресурсов в мире. К ним относятся важные сырьевые материалы — такие, как литий и редкоземельные элементы, необходимые для "зеленых технологий", а также другие ценные минералы и металлы, и огромный объем углеводородов, в том числе нефть и газ, пишет The Conversation.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Сокровищница Гренландии

Три месторождения редкоземельных элементов расположены глубоко подо льдами Гренландии и считаются одними из крупнейших по объему. Это представляет собой огромный потенциал для производства батарей и электрических компонентов, необходимых для энергетического перехода всего мира.

Відео дня

Масштабы углеводородного потенциала и минеральных богатств Гренландии послужили стимулом для обширных исследований Дании и США. В результате оценки Геологической службы США предполагают, что на суше северо-восточной Гренландии содержится около 31 миллиарда баррелей нефтяного эквивалента в углеводородах. Для сравнения, это сопоставимо со всеми подтвержденными запасами нефти в США.

Однако свободная ото льда площадь острова составляет менее пятой части общей площади Гренландии. Это позволяет предположить, что запасы неисследованных природных ресурсов подо льдами в разы больше.

Почему в Гренландии так много ресурсов?

По словам геологов, концентрация природных ресурсов в Гренландии связана с ее разнообразной геологической историей за последние 4 миллиарда лет. Исследования показали, что здесь находятся одни из древнейших пород на планете, а также огромные куски не метеоритного железа. В 1970-х годах были обнаружены алмазоносные кимберлитовые "трубки", но они до сих пор не разрабатываются.

С точки зрения геологии, крайне необычно, чтобы в одном регионе наблюдались сразу все три основных способа образования природных ресурсов: нефти и газа, редкоземельных элементов и драгоценных камней. Эти процессы связаны с эпизодами горообразования, рифтинга и вулканической активности.

По словам геологов, Гренландия сформировалась в результате многолетних и продолжительных периодов горообразования. Эти силы разрушили земную кору, позволив золоту, драгоценным камням и графиту откладываться в разломах и трещинах.

Однако наибольшая часть природных ресурсов Гренландии происходит из периодов рифтогенеза, включая, совсем недавно, образование Атлантического океана в начале юрского периода, чуть более 200 миллионов лет назад.

В то же время, наземные осадочные бассейны Гренландии, такие как бассейн Джеймсон-Лэнд, по-видимому, обладают наибольшим потенциалом запасов нефти и газа. Впрочем, затраты ограничивают коммерческую разведку.

Металлы, такие как свинец, медь, железо и цинк, также присутствуют в прибрежных и в основном свободных ото льда осадочных бассейнах и добываются локально в небольших масштабах с 1780 года.

В результате, по словам ученых, многие из важнейших сырьевых запасов Гренландии обязаны своим существованием ее вулканической истории. Редкоземельные элементы, такие как ниобий, тантал и иттербий, были обнаружены в слоях магматических пород. Ученые также считают, что Гренландия обладает внушительными запасами диспрозия и неодима, скрытыми подо льдами — считается, что они могут удовлетворить более четверти будущего мирового спроса.

Напомним, ранее мы писали о том, что в самом "сердце" Гренландии найдены древние осколки, предсказывающие катастрофу.

Ранее Фокус писал о том, что ледник в Гренландии трещит по швам: ученые наблюдают процесс в режиме реального времени.