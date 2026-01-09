У Гренландії схована найбільша скарбниця світу: Земля сховала їх тут неспроста

Гренландія — найбільший острів на планеті й тут приховані одні з найбагатших запасів природних ресурсів у світі. Геологи розповіли, чому.

Гренландія вважається найбільшим островом на Землі й володіє одним із найбільших запасів природних ресурсів у світі. До них належать важливі сировинні матеріали — такі, як літій і рідкісноземельні елементи, необхідні для "зелених технологій", а також інші цінні мінерали та метали, і величезний обсяг вуглеводнів, зокрема нафту і газ, пише The Conversation.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Скарбниця Гренландії

Три родовища рідкісноземельних елементів розташовані глибоко під льодами Гренландії й вважаються одними з найбільших за обсягом. Це являє собою величезний потенціал для виробництва батарей і електричних компонентів, необхідних для енергетичного переходу всього світу.

Відео дня

Масштаби вуглеводневого потенціалу і мінеральних багатств Гренландії послужили стимулом для великих досліджень Данії та США. У результаті оцінки Геологічної служби США припускають, що на суші північно-східної Гренландії міститься близько 31 мільярда барелів нафтового еквівалента у вуглеводнях. Для порівняння, це можна порівняти з усіма підтвердженими запасами нафти в США.

Однак вільна від льоду площа острова становить менше п'ятої частини загальної площі Гренландії. Це дає змогу припустити, що запаси недосліджених природних ресурсів під льодами в рази більші.

Чому в Гренландії так багато ресурсів?

За словами геологів, концентрація природних ресурсів у Гренландії пов'язана з її різноманітною геологічною історією за останні 4 мільярди років. Дослідження показали, що тут знаходяться одні з найдавніших порід на планеті, а також величезні шматки не метеоритного заліза. У 1970-х роках було виявлено алмазоносні кімберлітові "трубки", але вони досі не розробляються.

З погляду геології, вкрай незвично, щоб в одному регіоні спостерігалися одразу всі три основні способи утворення природних ресурсів: нафти й газу, рідкісноземельних елементів і дорогоцінного каміння. Ці процеси пов'язані з епізодами горотворення, рифтингу та вулканічної активності.

За словами геологів, Гренландія сформувалася внаслідок багаторічних і тривалих періодів горотворення. Ці сили зруйнували земну кору, дозволивши золоту, дорогоцінному камінню і графіту відкладатися в розломах і тріщинах.

Однак найбільша частина природних ресурсів Гренландії походить із періодів рифтогенезу, включно із зовсім недавнім утворенням Атлантичного океану на початку юрського періоду, трохи понад 200 мільйонів років тому.

Водночас наземні осадові басейни Гренландії, такі як басейн Джеймсон-Ленд, мабуть, мають найбільший потенціал запасів нафти та газу. Втім, витрати обмежують комерційну розвідку.

Метали, такі як свинець, мідь, залізо і цинк, також присутні в прибережних і здебільшого вільних від льоду осадових басейнах, які видобувають локально в невеликих масштабах з 1780 року.

У результаті, за словами вчених, багато з найважливіших сировинних запасів Гренландії завдячують своїм існуванням її вулканічній історії. Рідкісноземельні елементи, такі як ніобій, тантал та іттербій, були виявлені в шарах магматичних порід. Вчені також вважають, що Гренландія має значні запаси диспрозію і неодиму, сховані під льодами — вважається, що вони можуть задовольнити понад чверть майбутнього світового попиту.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в самому "серці" Гренландії знайдено стародавні осколки, які пророкують катастрофу.

Раніше Фокус писав про те, що льодовик у Гренландії тріщить по швах: вчені спостерігають процес у режимі реального часу.