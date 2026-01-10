Вдали от дома: найдут ли внеземные цивилизации золотые пластинки зондов "Вояджер"

В 1977 году вместе с космическими зондами "Вояджер" ученые отправили в космос золотые пластинки со звуками, музыкой и изображениями с Земли. Для этого ученым пришлось решить несколько проблем, в частности связанную со временем.

Время не является абсолютным, однако повседневная жизнь на Земле редко отражает этот факт. Как результат, большинство людей считают время фиксированным, измеряемым часами, которые полностью зависят от местных условий на Земле, пишет IFLScience.

Способ определения времени добавляет еще один уровень сложности. Такой момент, как 11:00 1 января 2026 года, звучит точно, но это значение зависит от произвольных выборов. Секунды определяются искусственными стандартами, дни зависят от вращения Земли, а годы — от ее орбиты вокруг Солнца.

Для нечеловеческой цивилизации эти ссылки не дают полезной информации. Этот вопрос становится критическим, когда сообщения должны храниться далеко за пределами Земли.

Эта проблема повлияла на дизайн "Золотых пластинок", которые перевозят космические зонды "Вояджер". "Вояджер-1" и "Вояджер-2" движутся по Солнечной системе, пролетают мимо газовых гигантов и продолжают свой путь в межзвездное пространство, перевозя пластинки, наполненные звуками, изображениями и информацией с Земли.

Маловероятно, что эти космические аппараты найдут представители внеземных цивилизаций. Однако если это когда-то случится, то инопланетяне ничего не узнают из надписи "Сделано на Земле в августе 1977-го", поэтому ученым пришлось найти другой способ, чтобы указать где и когда были созданы эти объекты.

На обложках пластинок изображена карта, основанная на пульсарах, которые излучают радиосигналы с очень регулярной периодичностью. Эти объекты служат естественными ориентирами, но они не являются постоянными. В течение длительных периодов сигналы пульсаров смещаются, а их положение относительно Солнечной системы меняется, что означает, что карта является скорее ориентиром, а не точным адресом.

Время измеряется более точно с помощью физики. Алюминиевая обложка содержит образец урана-238, радиоактивного элемента с периодом полураспада около 4,46 миллиарда лет. Измеряя оставшееся количество урана, инопланетные ученые могли бы определить, сколько времени прошло с момента создания записи.

Космические аппараты "Вояджер" сейчас находятся на расстоянии одного светового дня от Земли. По нашим меркам это огромное расстояние, поскольку зонды являются самыми отдаленными объектами в космосе, созданными людьми.

