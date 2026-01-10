Далеко від дому: чи знайдуть позаземні цивілізації золоті платівки зондів "Вояджер"

У 1977 році разом із космічними зондами "Вояджер" вчені відправили у космос золоті платівки зі звуками, музикою та зображеннями з Землі. Для цього вченим довелося вирішити кілька проблем, зокрема пов'язану з часом.

Час не є абсолютним, проте повсякденне життя на Землі рідко відображає цей факт. Як результат, більшість людей вважають час фіксованим, вимірюваним годинниками, які повністю залежать від місцевих умов на Землі, пише IFLScience.

Спосіб визначення часу додає ще один рівень складності. Такий момент, як 11:00 1 січня 2026 року, звучить точно, але це значення залежить від довільних виборів. Секунди визначаються штучними стандартами, дні залежать від обертання Землі, а роки — від її орбіти навколо Сонця.

Для нелюдської цивілізації ці посилання не дають корисної інформації. Це питання стає критичним, коли повідомлення мають зберігатися далеко за межами Землі.

Ця проблема вплинула на дизайн "Золотих платівок", які перевозять космічні зонди "Вояджер". "Вояджер-1" і "Вояджер-2" рухаються Сонячною системою, пролітають повз газові гіганти і продовжують свій шлях у міжзоряний простір, перевозячи платівки, наповнені звуками, зображеннями та інформацією з Землі.

Малоймовірно, що ці космічні апарати знайдуть представники позаземних цивілізацій. Проте якщо це колись трапиться, то інопланетяни нічого не дізнаються з напису "Зроблено на Землі у серпні 1977-го", тож вченим довелося знайти інший спосіб, щоб вказати де й коли було створено ці об'єкти.

На обкладинках платівок зображена карта, заснована на пульсарах, які випромінюють радіосигнали з дуже регулярною періодичністю. Ці об'єкти слугують природними орієнтирами, але вони не є постійними. Впродовж тривалих періодів сигнали пульсарів зміщуються, а їхнє положення відносно Сонячної системи змінюється, що означає, що карта є скоріше орієнтиром, а не точною адресою.

Час вимірюється більш точно за допомогою фізики. Алюмінієва обкладинка містить зразок урану-238, радіоактивного елемента з періодом напіврозпаду близько 4,46 мільярда років. Вимірюючи кількість урану, що залишилася, інопланетні вчені могли б визначити, скільки часу минуло з моменту створення запису.

Космічні апарати "Вояджер" зараз знаходяться на відстані одного світлового дня від Землі. За нашими мірками це величезна відстань, оскільки зонди є найвіддаленішими об'єктами у космосі, створеними людьми.

