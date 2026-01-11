Этот примат, живший 7 млн лет назад, ходил на двух ногах и мог быть предком человека (фото)

Способ передвижения Sahelanthropus tchadensis долгое время был предметом споров. Теперь ученые выяснили, что эта человекообразная обезьяна могла ходить прямо на двух ногах. Если это подтвердится, то данный примат станет самым ранним известным представителем человеческой линии.

Ученые обнаружили бугорок на бедренной кости окаменелости человекообразной обезьяны Sahelanthropus tchadensis, жившей 7 миллионов лет назад. Это говорит о том, что это примат мог ходить прямо на двух ногах, находясь на земле. Если Sahelanthropus tchadensis действительно ходил прямо на двух ногах, то это значит, что перемещение в вертикальном положении предков человека появилось значительно раньше, чем предполагалось и возникло оно у существа, больше похожего на шимпанзе, чем на человека. Исследование опубликовано в журнале Science Advances, пишет Live Science.

Окаменелые останки Sahelanthropus tchadensis были обнаружены на территории современного Чада (Африка) в 2002 году и до сих пор остаются предметом ожесточенных споров. С одной стороны, это существо было больше похоже на обезьяну, но имело и некоторые характеристики человека.

Ученые утверждали, что ископаемая обезьяна является самым ранним известным гоминином, основываясь на положении отверстия в черепе, где крепится спинной мозг, называемого большим затылочным отверстием. Отверстие находилось посередине черепа, что предполагает, что обезьяна стояла прямо, как люди, но другие утверждали, что это положение не доказывает, что Sahelanthropus tchadensis ходила на двух ногах. Гоминины — это группа видов, включая человека, существовавших после отделения от шимпанзе и бонобо. Перемещение в вертикальном положении на двух ногах — определяющая характеристика гомининов.

Череп Sahelanthropus tchadensis Фото: Wikipedia

В 2022 году были обнаружены две кости предплечья, или локтевые кости, и фрагмент бедренной кости, принадлежащие Sahelanthropus tchadensis. Ученые утверждали, что бедренная кость принадлежала обезьяне, которая ходила на двух ногах. Однако другие ученые не согласились с этой оценкой.

Более 20 лет ученые спорили о том, кем был этот вид – древним родственником шимпанзе или одним из первых гомининов, к которым относятся современные люди.

Авторы исследования ученые заново изучили кости Sahelanthropus tchadensis. Они обнаружили на бедренной кости бугорок, называемый бедренным бугорком. Это убедило ученых в том, что это было двуногое существо, а значит представитель линии гомининов. Это делает вид Sahelanthropus tchadensis самым ранним известным гоминином.

Колени и бедра Sahelanthropus tchadensis (в центре) функционировали скорее как у человека (справа), чем у шимпанзе (слева) Фото: Live Science

Анализ бедренной кости также позволил обнаружить другие человекоподобные анатомические особенности. Во-первых, кость была повернута внутрь, располагая колени ближе друг к другу, чем бедра, как у современных людей. Во-вторых, сбоку окаменелости, в месте прикрепления самой большой ягодичной мышцы, был отчетливый бугорок, который не встречается у ныне живущих не человекоподобных обезьян.

Изогнутые кости предплечий Sahelanthropus tchadensis предполагают, что, подобно современным шимпанзе, этот вид был приспособлен к лазанию по деревьям. Но его тазобедренные и коленные суставы функционировали как у гомининов, что указывает на то, что обезьяна часто передвигалась на двух ногах, находясь на земле.

Это исследование делает вопрос о том, как выглядел последний общий предок человека и шимпанзе, еще более загадочным и захватывающим, говорят ученые.

Если Sahelanthropus tchadensis был гоминином, это может указывать на то, что этот предок человека был больше похож на шимпанзе, чем на человека, считают ученые. Если Sahelanthropus tchadensis действительно ходил прямо на двух ногах, то это значит, что перемещение в вертикальном положении предков человека появилось значительно раньше, чем предполагалось.

