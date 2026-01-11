Цей примат, що жив 7 млн років тому, ходив на двох ногах і міг бути предком людини (фото)

Спосіб пересування Sahelanthropus tchadensis довгий час був предметом суперечок. Тепер учені з'ясували, що ця людиноподібна мавпа могла ходити прямо на двох ногах. Якщо це підтвердиться, то цей примат стане найбільш раннім відомим представником людської лінії.

Учені виявили горбок на стегновій кістці скам'янілості людиноподібної мавпи Sahelanthropus tchadensis, що жила 7 мільйонів років тому. Це свідчить про те, що цей примат міг ходити прямо на двох ногах, перебуваючи на землі. Якщо Sahelanthropus tchadensis дійсно ходив прямо на двох ногах, то це означає, що переміщення у вертикальному положенні предків людини з'явилося значно раніше, ніж передбачалося, і виникло воно в істоти, більше схожої на шимпанзе, ніж на людину. Дослідження опубліковано в журналі Science Advances, пише Live Science.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Відео дня

Скам'янілі рештки Sahelanthropus tchadensis були виявлені на території сучасного Чаду (Африка) 2002 року і досі залишаються предметом запеклих суперечок. З одного боку, ця істота була більше схожа на мавпу, але мала і деякі характеристики людини.

Вчені стверджували, що викопна мавпа є найбільш раннім відомим гомініном, ґрунтуючись на положенні отвору в черепі, де кріпиться спинний мозок, так званого великого потиличного отвору. Отвір знаходився посередині черепа, що передбачає, що мавпа стояла прямо, як люди, але інші стверджували, що це положення не доводить, що Sahelanthropus tchadensis ходила на двох ногах. Гомініни — це група видів, включно з людиною, які існували після відокремлення від шимпанзе і бонобо. Переміщення у вертикальному положенні на двох ногах — визначальна характеристика гомінінів.

Череп Sahelanthropus tchadensis Фото: Wikipedia

У 2022 році було виявлено дві кістки передпліччя, або ліктьові кістки, і фрагмент стегнової кістки, що належать Sahelanthropus tchadensis. Учені стверджували, що стегнова кістка належала мавпі, яка ходила на двох ногах. Однак інші вчені не погодилися з цією оцінкою.

Понад 20 років учені сперечалися про те, ким був цей вид — давнім родичем шимпанзе чи одним із перших гомінінів, до яких належать сучасні люди.

Автори дослідження вчені заново вивчили кістки Sahelanthropus tchadensis. Вони виявили на стегновій кістці горбок, званий стегновим горбком. Це переконало вчених у тому, що це була двонога істота, а значить представник лінії гомінінів. Це робить вид Sahelanthropus tchadensis найбільш раннім відомим гомініном.

Коліна і стегна Sahelanthropus tchadensis (у центрі) функціонували скоріше як у людини (праворуч), ніж у шимпанзе (ліворуч) Фото: Live Science

Аналіз стегнової кістки також дозволив виявити інші людиноподібні анатомічні особливості. По-перше, кістка була повернута всередину, розташовуючи коліна ближче одне до одного, ніж стегна, як у сучасних людей. По-друге, збоку скам'янілості, у місці прикріплення найбільшого сідничного м'яза, був виразний горбик, який не зустрічається в нині живих не людиноподібних мавп.

Вигнуті кістки передпліч Sahelanthropus tchadensis припускають, що, подібно до сучасних шимпанзе, цей вид був пристосований до лазіння по деревах. Але його тазостегнові та колінні суглоби функціонували як у гомінінів, що вказує на те, що мавпа часто пересувалася на двох ногах, перебуваючи на землі.

Це дослідження робить питання про те, який вигляд мав останній спільний предок людини і шимпанзе, ще більш загадковим і захопливим, кажуть учені.

Якщо Sahelanthropus tchadensis був гомініном, це може вказувати на те, що цей предок людини був більше схожий на шимпанзе, ніж на людину, вважають учені. Якщо Sahelanthropus tchadensis дійсно ходив прямо на двох ногах, то це означає, що переміщення у вертикальному положенні предків людини з'явилося значно раніше, ніж припускали.

Як уже писав Фокус, вчені вважають, що людина прямоходяча не була першим видом людей, які залишили Африку майже 2 мільйони років тому.

Також Фокус писав про те, що пігмент у рудому волоссі має приховану суперсилу, про яку ніхто не знав.