Земля уходит из-под ног: почему на поверхности возникают огромные ямы и становится ли их больше

Когда планета, которую мы считаем твердой, внезапно разверзается, может показаться, что открываются «ворота в ад», особенно если люди успели возвести что-то на поверхности.

Большая яма в земле, появившаяся буквально за ночь, может не быть самым разрушительным стихийным бедствием, однако она, безусловно, привлекает внимание. В прошлом году СМИ несколько раз писали о карстовых воронках, которые внезапно появлялись на поверхности, поглощая лодки и вызывая обрушение дороги, пишет IFLScience.

В результате в Конгресс США был внесен законопроект о составлении карты провалов грунта по всей Америке и исследовании их причин. По словам исследователей, законопроект на самом деле является доказательством того, что провалы грунта обходятся дорого, даже если нет человеческих жертв.

Что порождает карстовые воронки?

По словам ученых, увы, проблемы образования карстовых воронок не так просты и все еще мало изучены. В результате ученые лишь планируют изучать краткосрочные и долгосрочные механизмы, вызывающие образование карстовых воронок, в том числе:

экстремальные штормовые явления;

длительные засухи;

истощение водоносных горизонтов и другое.

И все же, многое все еще остается неизвестным. Предыдущие исследования уже показали, что карстовые воронки чаще всего встречаются в районах с карбонатными породами, растворяющимися в слабокислой воде. Другие растворимые вещества, такие как соль и гипс, встречаются реже, но могут вызывать тот же эффект.

Исследователи отмечают, что песчаники также способны вызывать карстовые воронки: несмотря на то, что они в основном состоят из минералов, они малы и скреплены природным цементом. Если цементом является карбонат, вода может его растворить; если вода течет, она может унести оставшиеся песчинки.

С другой стороны, даже без растворения чего-либо, подземные воды могут уносить рыхлую почву или песок, создавая пустоту. И все же, старые шахты или даже норы животных иногда образуют достаточно большие пространства, чтобы быть опасными сами по себе или в сочетании с активностью воды.

Однако наиболее драматичные случаи происходят, когда породы растворяются под поверхностью, а верхний слой остается нетронутым. Для людей на поверхности все кажется в порядке, пока земля внезапно не разверзнется под ногами. Чем жестче поверхностный слой, тем дольше он будет держаться, и, следовательно, тем больше и разрушительнее будет обрушение, когда оно все же произойдет.

Становятся ли обвалы грунта более частыми?

По словам ученых, обвалы грунта, безусловно, могут быть природным явлением. Например, на этой неделе ученые даже выдвинули аргументы в пользу существования провалов на Марсе, образованных аналогичными процессами, что и на Земле. И причиной являются вовсе не наши марсоходы.

В результате нет оснований предполагать, что каждый новый провал грунта имеет человеческую причину. И все же человеческая деятельность часто становится причиной или наиболее вероятной причиной возникновения карстовой воронки. Например, одной из наиболее распространенных причин образования обвалов считается разрыв или медленная утечка из подземных труб.

Как и практически во всем остальном, изменение климата усугубляет проблему. Следовательно, количество обвалов в последние годы действительно могло увеличиться.

