Земля йде з-під ніг: чому на поверхні виникають величезні ями і чи стає їх більше

Коли планета, яку ми вважаємо твердою, раптово розверзається, може здатися, що відкриваються "ворота в пекло", особливо якщо люди встигли звести щось на поверхні.

Велика яма в землі, що з'явилася буквально за ніч, може не бути найруйнівнішим стихійним лихом, проте вона, безумовно, привертає увагу. Минулого року ЗМІ кілька разів писали про карстові вирви, які раптово з'являлися на поверхні, поглинаючи човни й спричиняючи обвалення дороги, пише IFLScience.

У результаті до Конгресу США було внесено законопроєкт про складання карти провалів ґрунту по всій Америці та дослідження їхніх причин. За словами дослідників, законопроєкт насправді є доказом того, що провали ґрунту обходяться дорого, навіть якщо немає людських жертв.

Що породжує карстові вирви?

За словами вчених, на жаль, проблеми утворення карстових воронок не такі прості та все ще мало вивчені. У результаті вчені лише планують вивчати короткострокові та довгострокові механізми, що спричиняють утворення карстових воронок, зокрема:

екстремальні штормові явища;

тривалі посухи;

виснаження водоносних горизонтів та інше.

І все ж, багато що все ще залишається невідомим. Попередні дослідження вже показали, що карстові вирви найчастіше трапляються в районах із карбонатними породами, що розчиняються в слабокислій воді. Інші розчинні речовини, такі як сіль і гіпс, трапляються рідше, але можуть викликати той самий ефект.

Дослідники зазначають, що пісковики також здатні викликати карстові вирви: попри те, що вони переважно складаються з мінералів, вони малі й скріплені природним цементом. Якщо цементом є карбонат, вода може його розчинити; якщо вода тече, вона може забрати піщинки, що залишилися.

З іншого боку, навіть без розчинення будь-чого, підземні води можуть забирати пухкий ґрунт або пісок, створюючи порожнечу. І все ж, старі шахти або навіть нори тварин іноді утворюють досить великі простори, щоб бути небезпечними самі по собі або в поєднанні з активністю води.

Однак найдраматичніші випадки відбуваються, коли породи розчиняються під поверхнею, а верхній шар залишається недоторканим. Для людей на поверхні все здається в порядку, поки земля раптово не розверзнеться під ногами. Що жорсткіший поверхневий шар, то довше він триматиметься, і, отже, то більшим і руйнівнішим буде обвалення, коли воно все ж станеться.

Чи стають обвали ґрунту частішими?

За словами вчених, обвали ґрунту, безумовно, можуть бути природним явищем. Наприклад, цього тижня вчені навіть висунули аргументи на користь існування провалів на Марсі, утворених аналогічними процесами, що й на Землі. І причиною є зовсім не наші марсоходи.

У результаті немає підстав припускати, що кожен новий провал ґрунту має людську причину. І все ж людська діяльність часто стає причиною або найімовірнішою причиною виникнення карстової вирви. Наприклад, однією з найпоширеніших причин утворення обвалів вважається розрив або повільний витік із підземних труб.

Як і практично в усьому іншому, зміна клімату посилює проблему. Отже, кількість обвалів останніми роками дійсно могла збільшитися.

