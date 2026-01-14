Странные руки: обнаружен самый полный скелет предка человека, жил 2 млн лет назад (фото)

Исследователи представили наиболее полный среди всех обнаруженных скелет Homo habilis – предка современного человека. Оказалось, что этот вид имел схожие анатомические особенности с австралопитеками и более близкому нашему предку - Homo erectus.

Палеоантропологи объявили о том, что был обнаружен самый полный в мире скелет Homo habilis (человек умелый), предка современного человека, который жил более 2 миллионов лет назад на севере Кении, Африка. Ученые обнаружили, что этот вид имел длинные и сильные руки, что отличало его от более поздних видов. Ископаемые кости были впервые обнаружены в 2012 году, но только через 14 лет ученые представили полное описание своей находки в статье, опубликованной в журнале The Anatomical Record, пишет Live Science.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Відео дня

Ученые оценили возраст костей Homo habilis в диапазоне от 2,02 до 2,06 миллионов лет. Обнаруженный скелет включает в себя полный набор нижних зубов, ключицы, фрагменты лопаток, все кости предплечья и плеча, а также фрагменты позвоночника, ребра, кости голени и таза. Исходя из этого, по словам ученым эта находка является самым полным из когда-либо обнаруженных скелетов Homo habilis. Также это один из самых древних скелетов данного вида. Самый древний скелет Homo habilis был найден в Эфиопии и его возраст оценивается в 2,33 миллиона лет. По словам ученых, ранее было обнаружено всего три других скелета Homo habilis, но они являются более неполными.

Homo habilis был переходным видом, поскольку это первый описанный вид, давший начало нашему роду Homo после эволюции от австралопитеков. Но этот вид отличался от нашего гораздо лучше изученного предка Homo erectus (человек прямоходящий), который распространился по всему миру. Поэтому ископаемые останки Homo habilis имеют ключевое значение для понимания эволюции наших ранних предков-гомининов. К гомининам относятся современные люди и наши вымершие родственники.

Палеоантропологи объявили о том, что был обнаружен самый полный в мире скелет Homo habilis (человек умелый), предка современного человека, который жил более 2 миллионов лет назад на севере Кении Фото: Live Science

Исследование показало, что кости предплечья Homo habilis были похожи на кости других ранних представителей рода Homo и на кости некоторых австралопитеков. Например, у Homo habilis было более длинное предплечье, чем у Homo erectus, вида, который появился позже, и тяжелые, толстые кости предплечья, более похожие на кости австралопитеков.

Ученые выяснили, что этот индивид был взрослым, имел рост примерно 160 см, но весил всего около 30 кг. Палеоантропологи предполагают, что Homo habilis сохранил пропорции верхних конечностей, схожие с австралопитеками, и был ниже ростом и весил меньше, чем Homo erectus.

Два изображения скелета современного человека, демонстрирующие обнаруженные кости Homo habilis Фото: Live Science

Ученые выяснили, что у Homo habilis были длинные и сильные руки. Значит представители этого вида, как и австралопитеки могли передвигаться по деревьям. Но вели ли они такой образ жизни остается неясным. Также непонятно, какими были пропорции и строение нижних конечностей Homo habilis.

Исследователи, на основе анализа костей, пришли к выводу, что этот индивид Homo habilis, возможно, ходил скорее как Homo erectus, чем как более ранние австралопитеки. Но нужно обнаружить кости нижних конечностей представителя Homo habilis, которые могут изменить наше представление об этом виде, говорят ученые.

Наиболее полный скелет Homo habilis также может помочь палеоантропологам разобраться в численности групп гомининов, обитавших в Восточной Африке в период от 2,2 до 1,8 миллионов лет назад.

Ученые выяснили, что как минимум четыре вида гомининов, Paranthropus boisei, Homo habilis, Homo rudolfensis и Homo erectus, жили в одном и том же месте примерно в одно и то же время. А поскольку вид Homo erectus появился почти за 500 000 лет до того, как Homo habilis исчезли, в настоящее время неясно, был ли Homo habilis предком Homo erectus или родственным видом.

Как уже писал Фокус, примат, живший 7 млн лет назад, ходил на двух ногах и мог быть предком человека.

Также Фокус писал о том, кем была 49-летняя шимпанзе, которая читала на китайском и английском, но недавно умерла.