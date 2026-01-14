Читала на китайском и английском: кем была 49-летняя шимпанзе, которая недавно умерла (фото)

Аи называли гением среди шимпанзе. Она обладала удивительными когнитивными способностями, могла читать, считать и рисовать. А однажды даже сбежала из клетки, открыв ее ключом.

Самка шимпанзе по имени Аи, которая могла распознавать более 100 китайских иероглифов и английский алфавит, умерла в возрасте 49 лет, сообщили японские ученые, пишет ScienceAlert.

Аи в переводе с японского означает "любовь". Самка шимпанзе с таким именем принимала участие в исследованиях восприятия, обучения и памяти, которые способствовали углублению понимания интеллекта приматов, которые проводились в Киотском университете, Япония. Но Аи умерла 9 января, как сообщили японские ученые, в возрасте 49 лет из-за отказа органов и болезней, связанных со старостью.

Аи могла распознавать более 100 китайских иероглифов и английский алфавит, а также арабские цифры от нуля до девяти и 11 цветов. Когда Аи было полтора года ученые дали ей специальную клавиатуру, подключенную к компьютеру, и это устройство ученые использовали для изучения ее памяти и способности к обучению.

В свободное от когнитивных тестов время Аи любила рисовать и раскрашивать. Она могла рисовать маркерами на чистом листе бумаги без любых вознаграждений, например, в виде пищи. Однажды Аи даже сбежала из клетки вместе с другим приматом, с помощью ключа, которым она открыла свое "жилище".

В одном из исследований ученые показывали Аи на экране компьютера китайский иероглиф, обозначающий розовый цвет, а также розовый квадрат и альтернативный фиолетовый квадрат. Шимпанзе правильно выбрала розовый квадрат. Когда Аи увидела яблоко, она выбрала прямоугольник, круг и точку на экране компьютера, чтобы нарисовать "виртуальное яблоко".

Выдающиеся когнитивные способности Аи сделали ее героиней ряда научных статей и исследований, а также в СМИ ее начали называть "гений среди шимпанзе".

Аи родилась в Западной Африке и прибыла в Киотский университет в 1977 году, где с тех пор принимала участие в исследованиях ученых. Эти исследования помогли создать экспериментальную основу для понимания разума шимпанзе, обеспечив важнейшую основу для понимания эволюции человеческого разума, говорят ученые.

Аи была очень любопытна и активно участвовала в исследованиях, впервые раскрыв различные аспекты разума шимпанзе.

