Шимпанзе шокировали ученых: способны на то, что дано не каждому человеку

Исследователи обнаружили, что приматы, как и люди, способны менять свое мнение. Оказалось, что шимпанзе способны на это, если предоставить им убедительные доказательства.

Аристотель считал, что способность человека к рациональному мышлению делает нас уникальными среди животных. Однако все больше исследований в последнее время показывают, что рациональность на самом деле может быть не такой уж отличительной чертой нашего вида, как считалось ранее, пишет Popular Science.

В недавнем исследовании ученые из заповедника шимпанзе острова Нгамба в Уганде провели эксперимент: шимпанзе предложили две коробки — с едой и без нее. Сначала приматам дали подсказку, где искать лакомство, а затем последовательно давали шимпанзе подсказки разной силы, указывающие на то, в какой из коробок находится лакомство.

По словам соавтора исследования, доцента кафедры психологии развития Утрехтского университета Ханны Шлейхауф, если изначальные доказательства были убедительны, шимпанзе придерживались своего первоначального выбора. Однако, когда новые доказательства были убедительнее изначальных, животные меняли свой выбор.

Ученые также использовали компьютерные модели, чтобы подтвердить, что ответы шимпанзе соответствуют рациональным стратегиям пересмотра убеждений. Простыми словами, команда убедилась, что приматы практикуют подлинное рассуждение, а не просто отдают предпочтение недавно представленным доказательствам. Отметим, что такое рассуждение, как правило, связывают с детьми возрастом около четырех лет.

Шлейхауф с коллегами были шокированы, обнаружив, что шимпанзе также продемонстрировали метакогнитивную чувствительность к доказательствам. Метакогниция — это осознание и понимание наших мыслительных процессов.

Оказалось, что шимпанзе не просто корректируют свой выбор, но также делают это способами, указывающими на то, что приматы отслеживают доказательную базу своих убеждений: если предыдущие доказательства опровергнуты, животные соответствующим образом пересматривают свои убеждения.

Результаты указывают на то, что пересмотр убеждений, основанный на взвешивании доказательств — ключевой признак рациональности, долгое время считавшийся исключительно человеческой чертой — также присутствует и у шимпанзе.

Исследование также предполагает, что между когнитивными способностями человека и животных нет столь резкой разницы, ак считалось ранее. По сути, это похоже на постепенный континуум рационального мышления.

