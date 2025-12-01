Шимпанзе шокували вчених: здатні на те, що дано не кожній людині

Дослідники виявили, що примати, як і люди, здатні змінювати свою думку. Виявилося, що шимпанзе здатні на це, якщо надати їм переконливі докази.

Арістотель вважав, що здатність людини до раціонального мислення робить нас унікальними серед тварин. Однак дедалі більше досліджень останнім часом показують, що раціональність насправді може бути не такою вже відмінною рисою нашого виду, як вважалося раніше, пише Popular Science.

У недавньому дослідженні вчені із заповідника шимпанзе острова Нгамба в Уганді провели експеримент: шимпанзе запропонували дві коробки — з їжею і без неї. Спочатку приматам дали підказку, де шукати ласощі, а потім послідовно давали шимпанзе підказки різної сили, що вказували на те, в якій із коробок знаходяться ласощі.

За словами співавтора дослідження, доцента кафедри психології розвитку Утрехтського університету Ханни Шлейхауф, якщо початкові докази були переконливими, шимпанзе дотримувалися свого початкового вибору. Однак, коли нові докази були переконливішими за початкові, тварини змінювали свій вибір.

Вчені також використовували комп'ютерні моделі, щоб підтвердити, що відповіді шимпанзе відповідають раціональним стратегіям перегляду переконань. Простими словами, команда переконалася, що примати практикують справжнє міркування, а не просто віддають перевагу нещодавно представленим доказам. Зазначимо, що таке міркування, як правило, пов'язують із дітьми віком близько чотирьох років.

Шлейхауф із колегами були шоковані, виявивши, що шимпанзе також продемонстрували метакогнітивну чутливість до доказів. Метакогніція — це усвідомлення і розуміння наших розумових процесів.

Виявилося, що шимпанзе не просто коригують свій вибір, а й також роблять це способами, які вказують на те, що примати відстежують доказову базу своїх переконань: якщо попередні докази спростовані, тварини відповідним чином переглядають свої переконання.

Результати вказують на те, що перегляд переконань, заснований на зважуванні доказів, — ключова ознака раціональності, яку тривалий час вважали винятково людською рисою, — також присутній і в шимпанзе.

Дослідження також припускає, що між когнітивними здібностями людини й тварин немає настільки різкої різниці, як вважалося раніше. По суті, це схоже на поступовий континуум раціонального мислення.

