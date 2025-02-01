П'ятеро людей із "реальними суперздібностями": вчені не можуть їх пояснити (фото)

Деякі люди демонструють, наскільки безмежні можливості людського тіла. Попри відсутність наукового пояснення, їхні унікальні здібності викликають захоплення і запитання.

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Рентгенівський зір, неймовірна гнучкість, здатність переносити екстремальні температури — звучить як сюжет супергеройського фільму. Однак у світі є люди, чиї дивовижні можливості ставлять у глухий кут навіть учених. Про це пише Lad Bible.

Хоча наукові пояснення деяких із цих феноменів існують, багато аспектів їхніх здібностей залишаються загадкою, викликаючи інтерес і захоплення в усьому світі.

"Гумовий хлопчик" — Деніел Браунінг Сміт

45-річний американець визнаний найгнучкішою людиною в історії. Він встановив сім рекордів Гіннесса, виконуючи неймовірні трюки, такі як проходження через тенісну ракетку.

45-річного американця визнано найгнучкішою людиною в історії Фото: Thearon W. Henderson

Учені пояснюють його здібності гіпермобільним синдромом Елерса-Данлоса, який робить суглоби надзвичайно рухливими. Однак ця ж особливість призводить до болісних ускладнень.

"Людина-рентген" — Наташа Демкіна

38-річна росіянка стверджує, що володіє рентгенівським зором і здатна діагностувати хвороби людей без медичного обладнання.

38-річна росіянка стверджує, що володіє рентгенівським зором Фото: Facebook

Під час телешоу у Великій Британії вона визначила проблеми зі здоров'ям ведучої, а в наукових тестах змогла поставити діагноз чотирьом із семи випробовуваних. Вчені ставляться до її здібностей скептично, але точність деяких її передбачень вражає.

Людина, яка не спить — Нгок Тхай

Цей в'єтнамський фермер заявляє, що не спить з 1962 року. Його сім'я і сусіди підтверджують, що ніколи не бачили його сплячим. За його словами, він отримує енергію від зеленого чаю і рисового вина.

В'єтнамський фермер заявляє, що не спить із 1962 року Фото: YouTube

Попри відсутність сну, чоловік зберігає активність, що йде всупереч з медичними знаннями про потребу людини у сні.

"Людина-камера" — Стівен Вілтшир

Стівен має феноменальну пам'ять і здатний намалювати деталізовані пейзажі міст після одного погляду. Його талант допоміг йому завоювати світову популярність.

Стівен має феноменальну пам'ять і здатний намалювати деталізовані пейзажі Фото: John Lamparski

Чоловік навіть брав участь у програмі Top Gear, де по пам'яті намалював автомобіль на тлі Бруклінського мосту.

"Крижана людина" — Вім Гоф

Голландець Вім Гоф встановив світові рекорди з перебування в крижаній воді та запливів під льодом. Чоловік стверджує, що його секрет — дихальні техніки та загартовування.

Вім Гоф встановив світові рекорди з перебування в крижаній воді Фото: Tristar Media

Хоча його рекорди були побиті іншими, його методики привертають увагу вчених і спортсменів. Однак експерти попереджають: повторювати його подвиги без підготовки небезпечно.

Видання зазначає, що ці люди демонструють, наскільки безмежними є можливості людського тіла. Попри відсутність наукового пояснення, їхні унікальні здібності викликають захоплення і запитання.

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