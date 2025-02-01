Пять человек с "реальными суперспособностями": ученые не могут их объяснить (фото)

Некоторые люди демонстрируют, насколько безграничны возможности человеческого тела. Несмотря на отсутствие научного объяснения, их уникальные способности вызывают восхищение и вопросы.

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Рентгеновское зрение, невероятная гибкость, способность переносить экстремальные температуры — звучит как сюжет супергеройского фильма. Однако в мире есть люди, чьи удивительные возможности ставят в тупик даже ученых. Об этом пишет Lad Bible.

Хотя научные объяснения некоторых из этих феноменов существуют, многие аспекты их способностей остаются загадкой, вызывая интерес и восхищение во всем мире.

"Резиновый мальчик" – Дэниел Браунинг Смит

45-летний американец признан самым гибким человеком в истории. Он установил семь рекордов Гиннесса, выполняя невероятные трюки, такие как прохождение через теннисную ракетку.

45-летний американец признан самым гибким человеком в истории Фото: Thearon W. Henderson

Ученые объясняют его способности гипермобильным синдромом Элерса-Данлоса, который делает суставы необычайно подвижными. Однако эта же особенность приводит к болезненным осложнениям.

"Человек-рентген" – Наташа Демкина

38-летняя россиянка утверждает, что обладает рентгеновским зрением и способна диагностировать болезни людей без медицинского оборудования.

38-летняя россиянка утверждает, что обладает рентгеновским зрением Фото: Facebook

Во время телешоу в Великобритании она определила проблемы со здоровьем ведущей, а в научных тестах смогла поставить диагноз четырем из семи испытуемых. Ученые относятся к ее способности скептически, но точность некоторых ее предсказаний впечатляет.

Человек, который не спит – Нгок Тхай

Этот вьетнамский фермер заявляет, что не спит с 1962 года. Его семья и соседи подтверждают, что никогда не видели его спящим. По его словам, он получает энергию от зеленого чая и рисового вина.

Вьетнамский фермер заявляет, что не спит с 1962 года Фото: YouTube

Несмотря на отсутствие сна, мужчина сохраняет активность, что идет вразрез с медицинскими знаниями о потребности человека во сне.

"Человек-камера" – Стивен Уилтшир

Стивен обладает феноменальной памятью и способен нарисовать детализированные пейзажи городов после одного взгляда. Его талант помог ему завоевать мировую известность.

Стивен обладает феноменальной памятью и способен нарисовать детализированные пейзажи Фото: John Lamparski

Мужчина даже принимал участие в программе Top Gear, где по памяти нарисовал автомобиль на фоне Бруклинского моста.

"Ледяной человек" – Вим Хоф

Голландец Вим Хоф установил мировые рекорды по пребыванию в ледяной воде и заплывам подо льдом. Мужчина утверждает, что его секрет — дыхательные техники и закаливание.

Вим Хоф установил мировые рекорды по пребыванию в ледяной воде Фото: Tristar Media

Хотя его рекорды были побиты другими, его методики привлекают внимание ученых и спортсменов. Однако эксперты предупреждают: повторять его подвиги без подготовки опасно.

Издание отмечает, что эти люди демонстрируют, насколько безграничны возможности человеческого тела. Несмотря на отсутствие научного объяснения, их уникальные способности вызывают восхищение и вопросы.

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