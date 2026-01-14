Читала китайською та англійською: ким була 49-річна шимпанзе, яка нещодавно померла (фото)

Аі називали генієм серед шимпанзе. Вона володіла дивовижними когнітивними здібностями, могла читати, рахувати і малювати. А одного разу навіть втекла з клітки, відкривши її ключем.

Самка шимпанзе на ім'я Аі, яка могла розпізнавати понад 100 китайських ієрогліфів та англійський алфавіт, померла у віці 49 років, повідомили японські вчені, пише ScienceAlert.

Аі в перекладі з японської означає "любов". Самка шимпанзе з таким ім'ям брала участь у дослідженнях сприйняття, навчання та пам'яті, які сприяли поглибленню розуміння інтелекту приматів, що проводилися в Кіотському університеті, Японія. Але Аї померла 9 січня, як повідомили японські вчені, у віці 49 років через відмову органів і хвороби, пов'язані зі старістю.

Аї могла розпізнавати понад 100 китайських ієрогліфів та англійський алфавіт, а також арабські цифри від нуля до дев'яти і 11 кольорів. Коли Аї було півтора року, вчені дали їй спеціальну клавіатуру, під'єднану до комп'ютера, і цей пристрій вчені використовували для вивчення її пам'яті та здатності до навчання.

У вільний від когнітивних тестів час Аї любила малювати і розфарбовувати. Вона могла малювати маркерами на чистому аркуші паперу без будь-яких винагород, наприклад, у вигляді їжі. Одного разу Аї навіть втекла з клітки разом з іншим приматом, за допомогою ключа, яким вона відкрила своє "житло".

В одному з досліджень учені показували Аі на екрані комп'ютера китайський ієрогліф, що позначає рожевий колір, а також рожевий квадрат і альтернативний фіолетовий квадрат. Шимпанзе правильно вибрала рожевий квадрат. Коли Аї побачила яблуко, вона вибрала прямокутник, коло і точку на екрані комп'ютера, щоб намалювати "віртуальне яблуко".

Видатні когнітивні здібності Аї зробили її героїнею низки наукових статей і досліджень, а також у ЗМІ її почали називати "геній серед шимпанзе".

Аї народилася в Західній Африці і прибула до Кіотського університету 1977 року, де відтоді брала участь у дослідженнях учених. Ці дослідження допомогли створити експериментальну основу для розуміння розуму шимпанзе, забезпечивши найважливішу основу для розуміння еволюції людського розуму, кажуть учені.

Аї була дуже допитлива і брала активну участь у дослідженнях, вперше розкривши різні аспекти розуму шимпанзе.

