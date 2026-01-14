Дивні руки: виявлено найповніший скелет предка людини, який жив 2 млн років тому (фото)

Дослідники представили найповніший серед усіх виявлених скелет Homo habilis — предка сучасної людини. Виявилося, що цей вид мав схожі анатомічні особливості з австралопітеками та ближчим до нашого предка — Homo erectus.

Палеоантропологи оголосили про те, що було виявлено найповніший у світі скелет Homo habilis (людина уміла), предка сучасної людини, який жив понад 2 мільйони років тому на півночі Кенії, Африка. Вчені виявили, що цей вид мав довгі та сильні руки, що відрізняло його від пізніших видів. Викопні кістки були вперше виявлені в 2012 році, але тільки через 14 років вчені представили повний опис своєї знахідки в статті, опублікованій в журналі The Anatomical Record, пише Live Science.

Вчені оцінили вік кісток Homo habilis у діапазоні від 2,02 до 2,06 мільйонів років. Виявлений скелет містить повний набір нижніх зубів, ключиці, фрагменти лопаток, всі кістки передпліччя і плеча, а також фрагменти хребта, ребра, кістки гомілки і таза. Виходячи з цього, за словами вчених ця знахідка є найповнішою з коли-небудь виявлених скелетів Homo habilis. Також це один із найдавніших скелетів цього виду. Найдавніший скелет Homo habilis був знайдений в Ефіопії та його вік оцінюється в 2,33 мільйона років. За словами вчених, раніше було виявлено всього три інших скелети Homo habilis, але вони є більш неповними.

Homo habilis був перехідним видом, оскільки це перший описаний вид, що дав початок нашому роду Homo після еволюції від австралопітеків. Але цей вид відрізнявся від нашого набагато краще вивченого предка Homo erectus (людина прямоходяча), який поширився по всьому світу. Тому викопні рештки Homo habilis мають ключове значення для розуміння еволюції наших ранніх предків-гомінінів. До гомінінів належать сучасні люди та наші вимерлі родичі.

Палеоантропологи оголосили про те, що було виявлено найповніший у світі скелет Homo habilis (людина уміла), предка сучасної людини, який жив понад 2 мільйони років тому на півночі Кенії Фото: Live Science

Дослідження показало, що кістки передпліччя Homo habilis були схожі на кістки інших ранніх представників роду Homo і на кістки деяких австралопітеків. Наприклад, у Homo habilis було довше передпліччя, ніж у Homo erectus, виду, який з'явився пізніше, і важкі, товсті кістки передпліччя, більш схожі на кістки австралопітеків.

Учені з'ясували, що цей індивід був дорослим, мав зріст приблизно 160 см, але важив лише близько 30 кг. Палеоантропологи припускають, що Homo habilis зберіг пропорції верхніх кінцівок, подібні до австралопітеків, і був нижчим на зріст і важив менше, ніж Homo erectus.

Два зображення скелета сучасної людини, що демонструють виявлені кістки Homo habilis Фото: Live Science

Учені з'ясували, що у Homo habilis були довгі та сильні руки. Значить представники цього виду, як і австралопітеки, могли пересуватися по деревах. Але чи вели вони такий спосіб життя залишається незрозумілим. Також незрозуміло, якими були пропорції і будова нижніх кінцівок Homo habilis.

Дослідники, на основі аналізу кісток, дійшли висновку, що цей індивід Homo habilis, можливо, ходив скоріше як Homo erectus, аніж як більш ранні австралопітеки. Але потрібно виявити кістки нижніх кінцівок представника Homo habilis, які можуть змінити наше уявлення про цей вид, кажуть учені.

Найповніший скелет Homo habilis також може допомогти палеоантропологам розібратися в чисельності груп гомінінів, що мешкали в Східній Африці в період від 2,2 до 1,8 мільйонів років тому.

Учені з'ясували, що щонайменше чотири види гомінінів, Paranthropus boisei, Homo habilis, Homo rudolfensis і Homo erectus, жили в одному й тому самому місці приблизно в один і той самий час. А оскільки вид Homo erectus з'явився майже за 500 000 років до того, як Homo habilis зникли, наразі неясно, чи був Homo habilis предком Homo erectus, чи спорідненим видом.

