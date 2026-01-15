Подо льдами Антарктиды погребен древний гигант: на него указали загадочные розовые камни (фото)

С помощью древних гигантских валунов ученым удалось обнаружить обширную скрытую структуру под антарктическим ледником Пайн-Айленд. Открытие позволяет переосмыслить понимание движения антарктического льда.

Розовые гранитные валуны, разбросанные по темным вулканическим вершинам Гудзонских гор в Западной Антарктиде, позволили ученым обнаружить массивное гранитное образование, скрытое под антарктическим ледником Пайн-Айленд, пишет SciTechDaily.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Десятилетиями наличие этих розовых валунов высоко в горах вызывало вопросы: ученые давно заинтересовались тем, как камни попали туда и что они могут рассказать об истории и будущем антарктического ледового щита. Новое исследование было проведено командой под руководством ученых из Британской антарктической службы (BAS) и указывает на то, что скрытая ранее структура простирается почти на 100 километров в ширину и достигает около 7 километров в толщину.

Відео дня

Розовые камни раскрывают тайну Антарктиды

В ходе нового исследования ученые проанализировали гранитные валуны, измерив радиоактивный распад элементов, заключенных в микроскопических кристаллах. Результаты показали, что породы были образованы около 175 миллионов лет назад, в юрский период. И все же, процесс, перенесший камни на нынешнее местоположение, все еще оставался неясным — по крайней мере, пока ученые не собрали новые данные из воздуха.

Высокоточные гравиметрические измерения, проведенные самолетом Twin Otter Британской антарктической исследовательской станции (BAS) и другими летательными аппаратами, пролетавшими над регионом, обнаружили необычный сигнал под ледником. Этот сигнал, по словам ученых, соответствовал тому, что они ожидали, если бы глубоко подо льдом был скрыт большой гранитный массив.

Розовый гранитный валун рядом с желтым блокнотом для сравнения размеров Фото: BAS

Открытие меняет историю ледников

Обнаружив связь между валунами и скрытой гранитной массой, ученые разрешили древнюю геологическую загадку и получили важное представление о том, как ледник Пайн-Айленд вел себя в прошлом, когда значительно более толстый ледяной покров был способен отрывать породы от дна и откладывать их высоко в окружающих горах.

Авторам исследования также удалось реконструировать толщину льда и характер движения во время последнего ледникового периода. В результате им удалось улучшить компьютерные модели ледяного покрова, необходимые для прогнозирования того, как Антарктида может реагировать на продолжающееся изменение климата.

По словам ведущего автора исследования, геофизика из Британской антарктической исследовательской станции, доктора Тома Джордана, они с командой были удивлены тем, что розовые гранитные валуны, обнаруженные на поверхности, привели их к скрытому гиганту подо льдом. В результате ученым удалось не просто разгадать тайну происхождения розовых камней, но также и получить новую информацию о том, как ледниковый покров двигался в прошлом и как может измениться в будущем.

Напомним, ранее мы писали о том, что пропавший в Антарктиде робот вернулся спустя 9 месяцев: принес данные, которые ужасают.

Ранее Фокус писал о том, что в Антарктиде скрыта загадочная структура возрастом 500 млн лет: никто не видел ее ранее.