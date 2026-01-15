Під льодами Антарктиди похований стародавній гігант: на нього вказали загадкові рожеві камені (фото)

За допомогою стародавніх гігантських валунів ученим вдалося виявити велику приховану структуру під антарктичним льодовиком Пайн-Айленд. Відкриття дає змогу переосмислити розуміння руху антарктичного льоду.

Рожеві гранітні валуни, розкидані по темних вулканічних вершинах Гудзонських гір у Західній Антарктиді, дали змогу вченим виявити масивне гранітне утворення, приховане під антарктичним льодовиком Пайн-Айленд, пише SciTechDaily.

Десятиліттями наявність цих рожевих валунів високо в горах викликала запитання: вчені давно зацікавилися тим, як каміння потрапило туди й що воно може розповісти про історію та майбутнє антарктичного льодового щита. Нове дослідження було проведене командою під керівництвом вчених з Британської антарктичної служби (BAS) і вказує на те, що прихована раніше структура простягається майже на 100 кілометрів завширшки та сягає близько 7 кілометрів завтовшки.

Рожеві камені розкривають таємницю Антарктиди

Під час нового дослідження вчені проаналізували гранітні валуни, вимірявши радіоактивний розпад елементів, укладених у мікроскопічних кристалах. Результати показали, що породи були утворені близько 175 мільйонів років тому, в юрський період. І все ж, процес, що переніс каміння на нинішнє місце розташування, все ще залишався незрозумілим — принаймні, поки вчені не зібрали нові дані з повітря.

Високоточні гравіметричні вимірювання, проведені літаком Twin Otter Британської антарктичної дослідницької станції (BAS) та іншими літальними апаратами, що пролітали над регіоном, виявили незвичайний сигнал під льодовиком. Цей сигнал, за словами вчених, відповідав тому, що вони очікували, якби глибоко під льодом був прихований великий гранітний масив.

Рожевий гранітний валун поруч із жовтим блокнотом для порівняння розмірів Фото: BAS

Відкриття змінює історію льодовиків

Виявивши зв'язок між валунами та прихованою гранітною масою, науковці розв'язали стародавню геологічну загадку й отримали важливе уявлення про те, як льодовик Пайн-Айленд поводився в минулому, коли значно товстіший крижаний покрив був здатний відривати породи від дна та відкладати їх високо в навколишніх горах.

Авторам дослідження також вдалося реконструювати товщину льоду і характер руху під час останнього льодовикового періоду. У результаті їм вдалося поліпшити комп'ютерні моделі крижаного покриву, необхідні для прогнозування того, як Антарктида може реагувати на тривалу зміну клімату.

За словами провідного автора дослідження, геофізика з Британської антарктичної дослідницької станції, доктора Тома Джордана, вони з командою були здивовані тим, що рожеві гранітні валуни, виявлені на поверхні, привели їх до прихованого гіганта під льодом. У результаті вченим вдалося не просто розгадати таємницю походження рожевого каміння, але також і отримати нову інформацію про те, як льодовиковий покрив рухався в минулому і як може змінитися в майбутньому.

