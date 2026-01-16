Модель Вселенной ошибочна: пространство на самом деле может быть "вязкой жидкостью"

Наблюдения за космосом и лучшая модель Вселенной не сходятся. Ученые считают, что это может измениться, если космос на самом деле не такой, как мы предполагаем.

Недавние наблюдения показали, что наше понимание космоса может быть ошибочно. Это может быть связано с тем, что что Вселенная более вязкая, предполагалось. Исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv, пишет Live Science.

Авторы исследования предполагают, что пространство может обладать свойством, известным как объемная вязкость. Вязкость — это мера того, насколько жидкость сопротивляется течению или изменению формы, как разница между наливанием воды и меда. В данном случае речь идет об объемной вязкости самого вакуума, призрачном сопротивлении, которое возникает при расширении пространства.

Традиционно ученые используют для описания Вселенной модель Лямбда-CDM, где темная энергия, которая отвечает за ускоренное расширение Вселенной, представляет собой устойчивую неизменную со временем силу, известную как космологическая постоянная.

Но новые данные наблюдений за космосом с помощью прибора для изучения темной энергии DESI, установленного на телескопе в Национальной обсерватории Китт-Пик (США), предполагают, что в нашем понимании темной энергии может быть что-то принципиально неверное.

Новые наблюдения показали небольшое несоответствие между стандартными теориями и фактической, наблюдаемой скоростью удаления галактик от нас, то есть расширения пространства. Чтобы объяснить это несоответствие, авторы исследования предложили модель Вселенной, которая включает пространственные фононы. В физике твердого тела фононы — это коллективные колебания атомов в кристалле.

Но ученые применили эту идею к самой ткани пространства. Они предположили, что эти продольные колебания, которые действуют как звуковые волны вакуума, могут быть ответственны за эффект вязкости, замедляющий расширение космоса ровно настолько, чтобы соответствовать новым данным.

Новая модель представляет Вселенную как вязкую жидкость и в ней существует фактор замедления расширения космоса. По мере расширения пространства пространственные фононы колеблются, создавая давление, противодействующее удалению галактик. Ученые считают, что эта модель с высокой точностью соответствует данным DESI, и потенциально решает некоторые проблемы, вызванные космологической постоянной.

Но это всего лишь предположение. Вязкая темная энергия стала бы фундаментальным изменением в представлении о космосе, а данные DESI все еще анализируются. Астрономы пока не уверены, является ли эта вязкость фундаментальным свойством Вселенной или просто артефактом текущих измерений.

Нужно провести больше наблюдений, чтобы увидеть, действительно ли эти призрачные колебания управляют космосом, или же пространство такое же гладкое, как и считалось.

