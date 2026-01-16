Модель Всесвіту помилкова: простір насправді може бути "в'язкою рідиною"

Спостереження за космосом і найкраща модель Всесвіту не сходяться. Вчені вважають, що це може змінитися, якщо космос насправді не такий, як ми припускаємо.

Недавні спостереження показали, що наше розуміння космосу може бути помилковим. Це може бути пов'язано з тим, що Всесвіт більш в'язкий, ніж передбачалося. Дослідження опубліковано на сервері препринтів arXiv, пише Live Science.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Автори дослідження припускають, що простір може мати властивість, відому як об'ємна в'язкість. В'язкість — це міра того, наскільки рідина чинить опір течії або зміні форми, як різниця між наливанням води і меду. У цьому разі йдеться про об'ємну в'язкість самого вакууму, примарний опір, який виникає при розширенні простору.

Відео дня

Традиційно вчені використовують для опису Всесвіту модель Лямбда-CDM, де темна енергія, яка відповідає за прискорене розширення Всесвіту, є стійкою незмінною з часом силою, відомою як космологічна постійна.

Але нові дані спостережень за космосом за допомогою приладу для вивчення темної енергії DESI, встановленого на телескопі в Національній обсерваторії Кітт-Пік (США), припускають, що в нашому розумінні темної енергії може бути щось принципово неправильне.

Нові спостереження показали невелику невідповідність між стандартними теоріями і фактичною, спостережуваною швидкістю віддалення галактик від нас, тобто розширення простору. Щоб пояснити цю невідповідність, автори дослідження запропонували модель Всесвіту, яка включає просторові фонони. У фізиці твердого тіла фонони — це колективні коливання атомів у кристалі.

Традиційно вчені використовують для опису Всесвіту модель Лямбда-CDM, де темна енергія, яка відповідає за прискорене розширення Всесвіту, є стійкою незмінною з часом силою, відомою як космологічна постійна. Фото: space.com

Але вчені застосували цю ідею до самої тканини простору. Вони припустили, що ці поздовжні коливання, які діють як звукові хвилі вакууму, можуть бути відповідальними за ефект в'язкості, що уповільнює розширення космосу рівно настільки, щоб відповідати новим даним.

Нова модель представляє Всесвіт як в'язку рідину і в ній існує фактор уповільнення розширення космосу. У міру розширення простору просторові фонони коливаються, створюючи тиск, що протидіє видаленню галактик. Вчені вважають, що ця модель з високою точністю відповідає даним DESI, і потенційно вирішує деякі проблеми, викликані космологічною постійною.

Але це всього лише припущення. В'язка темна енергія стала б фундаментальною зміною в уявленні про космос, а дані DESI все ще аналізуються. Астрономи поки що не впевнені, чи є ця в'язкість фундаментальною властивістю Всесвіту, чи просто артефактом поточних вимірювань.

Потрібно провести більше спостережень, щоб побачити, чи справді ці примарні коливання керують космосом, або ж простір такий самий гладенький, як і вважалося.

Як уже писав Фокус, у сузір'ї Кассіопея космічний "жираф" скаче крізь море зірок. Іноді туманності, тобто міжзоряні газові хмари, набувають форми, що нагадує, зокрема, знайомих нам тварин. Прикладом такої туманності є LDN 1245, яка знаходиться в сузір'ї Кассіопея.

Також Фокус писав про те, що темна енергія може бути не такою, як передбачалося, і Всесвіт може бути знищений унаслідок Великого стиснення.