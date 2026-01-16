У сузір'ї Кассіопея космічний "жираф" скаче крізь море зірок (фото)

Іноді туманності, тобто міжзоряні газові хмари, набувають форми, що нагадує, зокрема, знайомих нам тварин. Прикладом такої туманності є LDN 1245, яка знаходиться в сузір'ї Кассіопея.

Астрофотограф Грег Мейєр зробив фотографію темної туманності LDN 1245, яка переміщується в міжзоряному просторі. Форма туманності викликає в уяві образ космічного жирафа, який скаче крізь море зірок, пише Space.

LDN 1245 являє собою велику хмару міжзоряного газу і пилу, відому як темна туманність. Щільні скупчення речовини всередині цих холодних хмар поглинають і розсіюють світло фонових зірок, блокуючи світло більш далеких зірок у спіральних рукавах Чумацького Шляху, змушуючи їх виглядати як ефектні силуети, що висять у глибокому космосі. Темна туманність поглинає видиме світло від зірок, а тому такі хмари називають темними.

Темна туманність LDN 1245 розташована в сузір'ї Кассіопея. З нашого погляду на Землі, її заплутані газові нитки нагадують жирафа з довгою шиєю, який мчить галопом космосом. Деякі астрофотографи дали їй прізвисько "Туманність Жирафа".

Темна туманність LDN 1245 розташована в сузір'ї Кассіопея Фото: space.com

Космічний жираф витягнув голову до скупчення біло-блакитних зірок, які видно видимими у верхньому лівому кутку зображення.

Темні туманності дуже складно фотографувати, оскільки вони випромінюють дуже мало світла або взагалі не випромінюють його. Мейєр фотографував LDN 1245 у період з жовтня 2025 року по січень 2026 року, щоб отримати це остаточне приголомшливе зображення.

Мейєр зробив фотографію за допомогою свого телескопа Sky Watcher Esprit і астрономічної камери, оснащеної набором червоних, зелених і синіх фільтрів, а потім обробив її за допомогою програм для обробки зображень.

