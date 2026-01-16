В созвездии Кассиопея космический "жираф" скачет сквозь море звезд (фото)

Иногда туманности, то есть межзвездные газовые облака, принимают форму, напоминающую, в том числе, знакомых нам животных. Примером такой туманности является LDN 1245, которая находится в созвездии Кассиопея.

Астрофотограф Грег Мейер сделал фотографию темной туманности LDN 1245, которая перемещается в межзвездном пространстве. Форма туманности вызывает в воображении образ космического жирафа, которые скачет сквозь море звезд, пишет Space.

LDN 1245 представляет собой обширное облако межзвездного газа и пыли, известное как темная туманность. Плотные скопления вещества внутри этих холодных облаков поглощают и рассеивают свет фоновых звезд, блокируя свет более далеких звезд в спиральных рукавах Млечного Пути, заставляя их выглядеть как эффектные силуэты, висящие в глубоком космосе. Темная туманность поглощает видимый свет от звезд, а потому такие облака называют темными.

Темная туманность LDN 1245 находится в созвездии Кассиопея. С нашей точки зрения на Земле, ее запутанные газовые нити напоминают жирафа с длинной шеей, который несется галопом по космосу. Некоторые астрофотографы дали ей прозвище "Туманность Жирафа".

Темная туманность LDN 1245 находится в созвездии Кассиопея Фото: space.com

Космический жираф вытянул голову к скоплению бело-голубых звезд, которые видны видимых в верхнем левом углу изображения.

Темные туманности очень сложно фотографировать, поскольку они излучают очень мало света или вообще не излучают его. Мейер фотографировал LDN 1245 в период с октября 2025 года по январь 2026 года, чтобы получить это окончательное потрясающее изображение.

Мейер сделал фотографию с помощью своего телескопа Sky Watcher Esprit и астрономической камеры, оснащенной набором красных, зеленых и синих фильтров, а затем обработал ее с помощью программ для обработки изображений.

