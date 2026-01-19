Самый медленный эксперимент: почти 100 лет наблюдают за смолой, но никто не видел как падает капля

Невероятно продолжительный лабораторный эксперимент длится почти столетие: ученые наблюдают за тем, как течет смола. Увы, за все это время им так и не удалось запечатлеть, как падает капля.

Порой наука работает мучительно медленно: данные поступают понемногу. Самый продолжительный в мире лабораторный эксперимент стартовал почти столетие назад и продолжается непрерывно до сих пор. В ходе эксперимента ученые и зрители по всему миру наблюдают за тем, как течет самая вязкая жидкость в мире, пишет Science Alert.

Эксперимент начался в 1927 году, когда физик Томас Парнелл из Университета Квинсленда в Австралии заполнил закрытую воронку самой густой из известных в мире жидкостей — смолой. Отметим, что смола является производным дегтя и ранее использовалась для герметизации кораблей от волн.

Три года спустя, в 1930 году, Парнелл перерезал стержень воронки, ознаменовав начало эксперимента с каплей смолы, который продолжается по сей день. С этого момента вещество начало течь. При комнатной температуре смола может выглядеть твердой, однако на самом деле это жидкость — в 100 миллиардов раз более вязкая, чем вода.

Потребовалось 8 лет, чтобы первая капля наконец упала в стакан, а затем ученые фиксировали, как капли капали с периодичностью примерно раз в восемь лет, замедлившись лишь в 1980-х годах, когда в здании установили кондиционер.

С момента начала эксперимента прошло 96 лет и за это время из воронки вытекло всего девять капель, последняя в 2014 году. Теперь ученые ожидают, что еще одна капля упадет где-то в 2020-х годах, однако пока этого не произошло.

Наиболее любопытным является то, что почти столетие никто так и не видел напрямую, как падает капля смолы. Сейчас эксперимент транслируется в прямом эфире, но различные сбои в прошлом привели к тому, что каждый судьбоносный момент ускользал от ученых.

После Парнелла обязанности хранителя эксперимента в 1961 году перешли к его коллеге-физику Джону Мейнстоуну. Увы, оба умерли, так и не увидев своими глазами, как падает капля смолы. Отметим, что Мейнстоун был хранителем эксперимента 52 года, однако в 2000 году он пропустил падение капли из-за грозы, которая прервала прямую трансляцию. Он скончался всего за несколько месяцев до того, как следующая капля вытекла в апреле 2014 года. Третьим и нынешним хранителем эксперимента является профессора физики Эндрю Уайт.

