Найповільніший експеримент: майже 100 років спостерігають за смолою, але ніхто не бачив як падає крапля

Неймовірно тривалий лабораторний експеримент триває майже століття: вчені спостерігають за тим, як тече смола. На жаль, за весь цей час їм так і не вдалося зафіксувати, як падає крапля.

Часом наука працює болісно повільно: дані надходять потроху. Найтриваліший у світі лабораторний експеримент стартував майже століття тому і триває безперервно досі. Під час експерименту вчені та глядачі по всьому світу спостерігають за тим, як тече найв'язкіша рідина у світі, пише Science Alert.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Експеримент розпочався 1927 року, коли фізик Томас Парнелл з Університету Квінсленду в Австралії заповнив закриту воронку найгустішою з відомих у світі рідин — смолою. Зазначимо, що смола є похідним дьогтю і раніше використовувалася для герметизації кораблів від хвиль.

Відео дня

Три роки потому, 1930 року, Парнелл перерізав стрижень лійки, ознаменувавши початок експерименту з краплею смоли, який триває донині. З цього моменту речовина почала текти. За кімнатної температури смола може виглядати твердою, проте насправді це рідина — у 100 мільярдів разів в'язкіша, ніж вода.

Знадобилося 8 років, щоб перша крапля нарешті впала в склянку, а потім учені фіксували, як краплі крапали з періодичністю приблизно раз на вісім років, сповільнившись лише в 1980-х роках, коли в будівлі встановили кондиціонер.

З моменту початку експерименту минуло 96 років і за цей час із воронки витекло лише дев'ять крапель, остання у 2014 році. Тепер учені очікують, що ще одна крапля впаде десь у 2020-х роках, однак поки що цього не сталося.

Найцікавішим є те, що майже століття ніхто так і не бачив безпосередньо, як падає крапля смоли. Зараз експеримент транслюється в прямому ефірі, але різні збої в минулому призвели до того, що кожен доленосний момент вислизав від учених.

Після Парнелла обов'язки зберігача експерименту в 1961 році перейшли до його колеги-фізика Джона Мейнстоуна. На жаль, обидва померли, так і не побачивши на власні очі, як падає крапля смоли. Зазначимо, що Мейнстоун був хранителем експерименту 52 роки, проте 2000 року він пропустив падіння краплі через грозу, яка перервала пряму трансляцію. Він помер лише за кілька місяців до того, як наступна крапля витекла у квітні 2014 року. Третім і нинішнім хранителем експерименту є професор фізики Ендрю Вайт.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені провели експеримент на відстані в 9,1 млрд км від Землі.

Раніше Фокус писав про те, що вчені побачили дещо незвичайне під час експерименту.