Почему кошки на самом деле вылизывают вас: большинству понравится объяснение

Большинство владельцев кошек замечали, что в какой-то момент наши питомцы могут вылизывать не только себя, но и нас. Что на самом деле значит такое поведение и почему кошки делают это?

Люди и кошки тысячелетиями живут бок о бок, но нам все еще слишком мало известно о поведении наших питомцев. Например, большинство замечали, что у кошек внезапно может возникнуть желание почистить себя — они теряют интерес к происходящему и принимаются вылизывать себя, пишет Popular Science.

Однако некоторые кошки вылизывают не только себя, но также других кошек и людей. Тогда как другие никогда не станут проявлять такое поведение в отношении людей или других кошек. Так что же происходит и почему некоторые кошки вылизывают людей?

По словам специалиста по поведению животных из Maueyes Cat Science и Education Кристин Витале, для кошки-матери вылизывание — важная часть воспитания потомства. Когда кошка-мать вылизывает своих котят, это служит двум целям:

поддержание чистоты;

укрепление социальных связей.

С одной стороны, кошки вылизывают своих детенышей, чтобы помочь им оставаться чистыми и здоровыми. Однако такое поведение также помогает кошке укрепить свои отношения с котятами. Простыми словами, вылизывание матерью детенышей — одна из первых форм социального взаимодействия котят и способ сказать: "я люблю вас и забочусь о вас".

По мере взросления котята учатся ухаживать за собой у своей матери и обычно начинают делать это примерно в четыре недели. Вскоре после этого некоторые кошки начинают отвечать взаимностью на уход матери и начинают ухаживать за своими братьями и сестрами, а также неродственными кошками. Такое поведение, по словам Витале, также может распространяться и на людей. Например, кошки, привязанные друг к другу, часто ухаживают друг за другом, чтобы укрепить свой статус лучших друзей.

Исследования показывают, что такое поведение также наблюдается и у диких кошек, когда матери ухаживают за своими детенышами, чтобы поддерживать их в чистоте и укреплять свою связь. Во взрослом возрасте дикие кошки могут продолжать ухаживать за другими.

Так почему же тогда некоторые кошки лижут своих хозяев? По словам Витале, таким образом наши питомцы пытаются сказать нам, что любят нас. Простыми словами, когда ваша кошка лижет вас, она воспринимает это как социальное поведение, укрепляющее ваши отношения.

