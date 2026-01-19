Чому кішки насправді вилизують вас: більшості сподобається пояснення

Більшість власників котів помічали, що в якийсь момент наші улюбленці можуть вилизувати не тільки себе, а й нас. Що насправді означає така поведінка і чому кішки роблять це?

Люди й кішки тисячоліттями живуть пліч-о-пліч, але нам все ще занадто мало відомо про поведінку наших вихованців. Наприклад, більшість помічали, що у кішок раптово може виникнути бажання почистити себе — вони втрачають інтерес до того, що відбувається, і починають вилизувати себе, пише Popular Science.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Однак деякі кішки вилизують не тільки себе, але також інших кішок і людей. Тоді як інші ніколи не стануть проявляти таку поведінку щодо людей або інших кішок. Так що ж відбувається і чому деякі кішки вилизують людей?

Відео дня

За словами фахівчині з поведінки тварин з Maueyes Cat Science та Education Крістін Вітале, для кішки-матері вилизування — важлива частина виховання потомства. Коли кішка-мати вилизує своїх кошенят, це служить двом цілям:

підтримання чистоти;

зміцнення соціальних зв'язків.

З одного боку, кішки вилизують своїх дитинчат, щоб допомогти їм залишатися чистими й здоровими. Однак така поведінка також допомагає кішці зміцнити свої стосунки з кошенятами. Простими словами, вилизування матір'ю дитинчат — одна з перших форм соціальної взаємодії кошенят і спосіб сказати: "я люблю вас і піклуюся про вас".

У міру дорослішання кошенята вчаться доглядати за собою у своєї матері та зазвичай починають робити це приблизно в чотири тижні. Незабаром після цього деякі кішки починають відповідати взаємністю на догляд матері й починають доглядати за своїми братами та сестрами, а також неспорідненими кішками. Така поведінка, за словами Вітале, також може поширюватися і на людей. Наприклад, кішки, прив'язані одна до одної, часто доглядають одна за одною, щоб зміцнити свій статус найкращих друзів.

Дослідження показують, що така поведінка також спостерігається і в диких кішок, коли матері доглядають за своїми дитинчатами, щоб підтримувати їх у чистоті та зміцнювати свій зв'язок. У дорослому віці дикі кішки можуть продовжувати доглядати за іншими.

То чому ж тоді деякі кішки лижуть своїх господарів? За словами Вітале, таким чином наші вихованці намагаються сказати нам, що люблять нас. Простими словами, коли ваша кішка лиже вас, вона сприймає це як соціальну поведінку, що зміцнює ваші стосунки.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені вперше виявили мумії вимерлих великих кішок: ДНК може допомогти їх оживити.

Раніше Фокус писав про те, що через 60 років ученим нарешті вдалося розгадати таємницю рудих котів.