Величайшее открытие века: ученой удалось "воскресить" вид, вымерший 66 млн лет тому

В 1938 году Марджори Куртени-Латимер неожиданно для мирового сообщества удалось воскресить вид рыб, который, как считалось, вымер вместе с динозаврами около 66 миллионов лет назад.

В 1930-х годах куратор музея в Восточном Лондоне (Южная Африка) Марджори Куртени-Латимер обратилась к рыбакам с просьбой сообщать ей о любых необычных находках в улове. 2 декабря 1938 года к ней обратился капитан "Нерины" и сообщил, что им с командой удалось выловить, нечто, не похожее ни на что другое, пишет IFLScience.

Куртени-Латимер отложила изучение экспозиции ископаемых рептилий и отправилась взглянуть на странную рыбу, обнаруженную рыбаками. По словам исследовательницы, перед ней предстала самая красивая рыба, которую ей когда-либо доводилось видеть: особь была бледно-лилового цвета с едва заметными беловатыми пятнышками, а по всему телу наблюдался переливающийся серебристо-голубовато-зеленый блеск. Рыба была покрыта твердой чешуей, имела четыре похожих на конечности плавника и странный, похожий на щенячий, хвост. Длина загадочной рыбы составляла почти 1,5 метра.

Куртени-Латимер пыталась сохранить образец, однако никто не хотел сохранять его в морге. В результате ей пришлось согласиться на то, чтобы рыбу выпотрошили и создали чучело — это предотвратило дальнейшее разложение, а исследовательница смогла продвинуться в идентификации вида.

Она обратилась за помощью к коллеге, Джеймсу Леонарду Бриерли Смиту из Университета Родса — 16 февраля 1939 года он посетил музей и был удивлен. Чешуя, кости и плавники образца не оставляли сомнений — перед учеными был настоящий целакант.

Для мирового научного сообщества открытие стало настоящим шоком, поскольку ранее считалось, что целаканты исчезли из палеонтологической летописи примерно во время вымирания динозавров. Это заставило ученых предположить, что целаканты, вероятно, вымерли около 66 миллионов лет назад.

В результате образец получил название Latimeria chalumnae в честь зоркого куратора и реки, протекавшей неподалеку от места находки. Позже Смит участвовал в поисках, которые привели к обнаружению второго целаканта спустя 14 лет.

Сегодня считается, что в земных океанах до сих пор обитают минимум два вида:

Latimeria chalumnae;

индонезийский целакант Latimeria menadoensis.

Исследователи отмечают, что целаканты сегодня находятся под угрозой исчезновения, однако все еще продолжают существовать в земных океанах.

