Найбільше відкриття століття: вченій вдалося "воскресити" вид, що вимер 66 млн років тому

У 1938 році Марджорі Куртені-Латімер несподівано для світової спільноти вдалося воскресити вид риб, який, як вважали, вимер разом із динозаврами близько 66 мільйонів років тому.

У 1930-х роках кураторка музею в Східному Лондоні (Південна Африка) Марджорі Куртені-Латімер звернулася до рибалок із проханням повідомляти їй про будь-які незвичайні знахідки в улові. 2 грудня 1938 року до неї звернувся капітан "Неріни" і повідомив, що їм з командою вдалося виловити щось, не схоже ні на що інше, пише IFLScience.

Куртені-Латімер відклала вивчення експозиції викопних рептилій і вирушила поглянути на дивну рибу, виявлену рибалками. За словами дослідниці, перед нею постала найкрасивіша риба, яку їй коли-небудь доводилося бачити: особина була блідо-бузкового кольору з ледь помітними білуватими цятками, а по всьому тілу спостерігався переливчастий сріблясто-блакитно-зелений блиск. Риба була вкрита твердою лускою, мала чотири схожих на кінцівки плавники й дивний, схожий на щенячий, хвіст. Довжина загадкової риби становила майже 1,5 метра.

Куртені-Латімер намагалася зберегти зразок, проте ніхто не хотів зберігати його в морзі. У результаті їй довелося погодитися на те, щоб рибу випатрали та створили опудало — це запобігло подальшому розкладанню, а дослідниця змогла просунутися в ідентифікації виду.

Вона звернулася по допомогу до колеги, Джеймса Леонарда Бріерлі Сміта з Університету Родса — 16 лютого 1939 року він завітав до музею і був здивований. Луска, кістки та плавники зразка не залишали сумнівів — перед ученими був справжній целакант.

Для світової наукової спільноти відкриття стало справжнім шоком, оскільки раніше вважалося, що целаканти зникли з палеонтологічного літопису приблизно під час вимирання динозаврів. Це змусило вчених припустити, що целаканти, ймовірно, вимерли близько 66 мільйонів років тому.

У результаті зразок отримав назву Latimeria chalumnae на честь пильного куратора і річки, що протікала неподалік від місця знахідки. Пізніше Сміт брав участь у пошуках, які привели до виявлення другого целаканта через 14 років.

Сьогодні вважається, що в земних океанах досі мешкають щонайменше два види:

Latimeria chalumnae;

індонезійський целакант Latimeria menadoensis.

Дослідники зазначають, що целаканти сьогодні перебувають під загрозою зникнення, проте все ще продовжують існувати в земних океанах.

