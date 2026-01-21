Десятилетиями люди завязывают шнурки неправильно: назван узел, который не даст им развязаться

Исследователи пришли к выводу, что большинство людей на планете на самом деле используют неправильный узел для завязывания шнурков — именно поэтому они часто развязываются.

Оказывается, обычный узел "сверху-снизу-вокруг", который большинство людей используют для завязывания шнурков десятилетиями, вызывает улыбку у любителей узлов. Исследователи обнаружили, что наиболее подходящим для этого является узел Берлутти, который похож на базовый узел для шнурков, но имеет неоспоримое преимущество — намного реже развязывается, пишет Gizmodo.

С другой стороны, по словам экспертов, узел Берлутти — не единственный вариант. Существуют также сторонники узла, известного как "надежный узел для шнурков Иэна", также известный как просто "узел Иэна".

Любопытно, что сегодня существуют целые сайты, посвященные шнуркам и способам их завязывания. Считается, что некоторые из них действительно способны справиться с этой задачей лучше, чем другие.

Впрочем, эксперты отмечают, что в последнее время, с развитием искусственного интеллекта и повсеместного копирования контента становится все сложнее поддерживать узконаправленные сайты.

Отметим, что до сих пор точно неизвестно, кто именно первым изобрел шнурки, но считается, что именно Харви Кеннеди получил патент на современный шнурок с металлическими наконечниками — это произошло 27 марта 1790 года в Англии. После этого шнурки начали использоваться массово по всему миру.

С другой стороны, по словам ученых, первые упоминания о шнурках датируются 13 веком, когда использовали для одежды. До этого для фиксации обуви применялись пряжки, а шнурки с эглетами стали популярны только в 20 веке.

