Десятиліттями люди зав'язують шнурки неправильно: названо вузол, який не дасть їм розв'язатися

Дослідники дійшли висновку, що більшість людей на планеті насправді використовують неправильний вузол для зав'язування шнурків — саме тому вони часто розв'язуються.

Виявляється, звичайний вузол "зверху-знизу-коло", який більшість людей використовують для зав'язування шнурків десятиліттями, викликає посмішку в любителів вузлів. Дослідники виявили, що найбільш відповідним для цього є вузол Берлутті, який схожий на базовий вузол для шнурків, але має незаперечну перевагу — набагато рідше розв'язується, пише Gizmodo.

З іншого боку, за словами експертів, вузол Берлутті — не єдиний варіант. Існують також прихильники вузла, відомого як "надійний вузол для шнурків Іена", також відомий як просто "вузол Іена".

Цікаво, що сьогодні існують цілі сайти, присвячені шнуркам і способам їх зав'язування. Вважається, що деякі з них дійсно здатні впоратися з цим завданням краще, ніж інші.

Утім, експерти зазначають, що останнім часом, із розвитком штучного інтелекту та повсюдного копіювання контенту стає дедалі складніше підтримувати вузькоспрямовані сайти.

Зазначимо, що досі достеменно невідомо, хто саме першим винайшов шнурки, але вважається, що саме Гарві Кеннеді отримав патент на сучасний шнурок із металевими наконечниками — це сталося 27 березня 1790 року в Англії. Після цього шнурки почали використовуватися масово по всьому світу.

З іншого боку, за словами вчених, перші згадки про шнурки датуються 13 століттям, коли використовували для одягу. До цього для фіксації взуття застосовували пряжки, а шнурки з еглетами стали популярними тільки у 20 столітті.

