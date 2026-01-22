Крупнейший источник кислорода таится в недрах Земли миллионы лет: ученые готовятся проверить это

Исследователи заявили о разработке новых глубоководных аппаратов, предназначенных для проверки недавнего спорного открытия, предполагающего, что металлические породы на дне океана производят «темный кислород».

В 2024 года команда, возглавляемая британским морским экологом Эндрю Свитманом, заявила о впечатляющем открытии: ученые заявили о возможном существовании "темного кислорода", производимого металлическими породами на дне океана, пишет PHYS.org.

Если ранее неизвестный источник кислорода всегда скрывался в глубинах Земли, это стало бы замечательным открытием, которое поставило бы под сомнение давнее представление о происхождении жизни на планете.

Однако глубоководная горнодобывающая промышленность, стремящаяся извлечь драгоценные металлы из этих полиметаллических конкреций размером с картофелину, и некоторые исследователи выразили сомнения по поводу этого утверждения. Чтобы поставить точку в этом споре, Свитман с коллегами готовятся к новой глубоководной экспедиции.

Ученые представили два новых аппарата, способных погружаться на глубину до 11 километров. Исследователи считают, что они также помогут выяснить, как эти конкреции могут производить кислород.

Отмечается, что эти аппараты будут оснащены датчиками, специально разработанными для "измерения дыхания морского дна". Команда заявляет, что аппараты способны выдержать давление, в 1200 раз превышающее давление на поверхности планеты, и больше напоминают оборудование для исследования космоса.

Запуск посадочных модулей будет осуществлен с исследовательского судна в Кларион-Клиппертонской зоне, обширном регионе между Гавайями и Мексикой. С другой стороны, горнодобывающие компании планируют начать добычу этих конкреций, содержащих ценные металлы, используемые в батареях электромобилей и других технологиях.

Ученые считают, что конкреции выделяют достаточно электрического заряда для расщепления морской воды на водород и кислород — процесс, известный как электролиз.

Предыдущее исследование Свитмана частично финансировалось канадской компанией по глубоководной добыче ископаемых, которая с тех пор резко раскритиковала результаты исследования. В свою очередь Свитман считает, что коммерческая добыча в регионе повлечет за собой масштабные последствия, так как эти конкреции являются домом для разнообразной фауны.

И все же Свитман подчеркивает, что их с командой цель вовсе не заключается в остановке глубоководной добычи полезных ископаемых. Вместо этого они хотят собрать как можно больше информации, чтобы минимизировать последствия насколько это вообще возможно, если добыча все же будет продолжена.

