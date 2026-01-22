Найбільше джерело кисню таїться у надрах Землі мільйони років: учені готуються перевірити це

Дослідники заявили про розробку нових глибоководних апаратів, призначених для перевірки нещодавнього спірного відкриття, яке передбачає, що металеві породи на дні океану виробляють "темний кисень".

У 2024 році команда, очолювана британським морським екологом Ендрю Світманом, заявила про дивовижне відкриття: вчені заявили про можливе існування"темного кисню", який виробляють металеві породи на дні океану, пише PHYS.org.

Якщо раніше невідоме джерело кисню завжди ховалося в глибинах Землі, це стало б чудовим відкриттям, яке поставило б під сумнів давнє уявлення про походження життя на планеті.

Однак глибоководна гірничодобувна промисловість, яка прагне витягти дорогоцінні метали з цих поліметалевих конкрецій розміром з картоплину, і деякі дослідники висловили сумніви з приводу цього твердження. Щоб поставити крапку в цій суперечці, Світман з колегами готуються до нової глибоководної експедиції.

Вчені представили два нових апарати, здатних занурюватися на глибину до 11 кілометрів. Дослідники вважають, що вони також допоможуть з'ясувати, як ці конкреції можуть виробляти кисень.

Зазначається, що ці апарати будуть оснащені датчиками, спеціально розробленими для "вимірювання дихання морського дна". Команда заявляє, що апарати здатні витримати тиск, який у 1200 разів перевищує тиск на поверхні планети, і більше нагадують обладнання для дослідження космосу.

Запуск посадкових модулів буде здійснено з дослідницького судна в Кларіон-Кліппертонській зоні, великому регіоні між Гаваями та Мексикою. З іншого боку, гірничодобувні компанії планують почати видобуток цих конкрецій, що містять цінні метали, які використовуються в батареях електромобілів та інших технологіях.

Вчені вважають, що конкреції виділяють достатньо електричного заряду для розщеплення морської води на водень і кисень — процес, відомий як електроліз.

Попереднє дослідження Світмана частково фінансувалося канадською компанією з глибоководного видобутку копалин, яка відтоді різко розкритикувала результати дослідження. Зі свого боку Світман вважає, що комерційний видобуток у регіоні спричинить масштабні наслідки, оскільки ці конкреції є домівкою для різноманітної фауни.

І все ж Світман підкреслює, що їхня з командою мета зовсім не полягає в зупинці глибоководного видобутку корисних копалин. Натомість вони хочуть зібрати якомога більше інформації, щоб мінімізувати наслідки наскільки це взагалі можливо, якщо видобуток все ж таки буде продовжено.

