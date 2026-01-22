Необычное зрелище: голодные сомы у побережья Южной Африки выбрались на сушу в поисках пищи (видео)

Исследователи запечатлели редкие кадры, на которых африканские острозубые сомы, совершают неспешную прогулку по суше в поисках пищи.

13 января 2025 года на побережье Южной Африки исследователи запечатлели на камеру необычное явление: на ночных кадрах видно, как несколько сомов собираются у края водоема, а затем выползают на берег, чтобы бродить в поисках пищи, пишет IFLScience.

Речь идет об африканских острозубых сомах (Clarias gariepinus), которые успешно передвигаются по суше — это нечастое явление, но ученым посчастливилось запечатлеть его.

Известно, что редкие кадры были засняты на веб-камеру Africam Live Cam в Южной Африке. На видео видно, как несколько особей африканских острозубых сомов пытаются изобразить ходьбу, передвигаясь по суше с помощью своих плавников.

По данным исследователей из Южноафриканского национального института биоразнообразия, сомы в течение примерно й20 минут то появлялись на суше, то исчезали в воде. Считается, что они прочесывали побережье в поисках пищи. Отметим, что африканские острозубые сомы считаются всеядными и могут питаться разнообразной пищей, включающей фрукты, семена, различных беспозвоночных, мелких позвоночных и млекопитающих.

Однако пища — не единственная причина, по которой они покидают воду. Накануне в регионе были зафиксированы наводнения, а потому ученые считают, что сомы могли выбираться на сушу, пока условия оставались довольно влажными. Также известно, что сомы передвигаются по суше, чтобы найти новые места обитания, когда их водоемы пересыхают — такое поведение встречается крайне редко, но еще реже ученым удается запечатлеть его на камеру.

Сомы как группа имеют тенденцию перемещаться в места, где большинство людей их не ожидают увидеть. Бронированные сомы, обитающие в Центральной и Южной Америке, передвигаются по суше настолько странным образом, что ученые изобрели новый вид передвижения: реффлинг.

При этом в Бразилии есть сом-шмель, который пошел еще дальше — представители этого вида способны карабкаться по стенам. Ходячих сомов также ранее наблюдали во Флориде — они используют хеморецепцию для навигации по суше.

