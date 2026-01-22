Незвичайне видовище: голодні соми біля узбережжя Південної Африки вибралися на сушу в пошуках їжі (відео)

Дослідники сфотографували рідкісні кадри, на яких африканські гострозубі соми, здійснюють неспішну прогулянку сушею в пошуках їжі.

13 січня 2025 року на узбережжі Південної Африки дослідники сфотографували на камеру незвичайне явище: на нічних кадрах видно, як кілька сомів збираються біля краю водойми, а потім виповзають на берег, щоб бродити в пошуках їжі, пише IFLScience.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Йдеться про африканських гострозубих сомів (Clarias gariepinus), які успішно пересуваються суходолом — це нечасте явище, але вченим пощастило зафіксувати його.

Відомо, що рідкісні кадри були зняті на вебкамеру Africam Live Cam у Південній Африці. На відео видно, як кілька особин африканських гострозубих сомів намагаються зобразити ходьбу, пересуваючись сушею за допомогою своїх плавників.

Відео дня

За даними дослідників з Південноафриканського національного інституту біорізноманіття, соми протягом приблизно 20 хвилин то з'являлися на суші, то зникали у воді. Вважається, що вони прочісували узбережжя в пошуках їжі. Зазначимо, що африканські гострозубі соми вважаються всеїдними й можуть харчуватися різноманітною їжею, що включає фрукти, насіння, різних безхребетних, дрібних хребетних і ссавців.

Однак їжа — не єдина причина, через яку вони залишають воду. Напередодні в регіоні було зафіксовано повені, а тому вчені вважають, що соми могли вибиратися на суходіл, доки умови залишалися доволі вологими. Також відомо, що соми пересуваються сушею, щоб знайти нові місця проживання, коли їхні водойми пересихають — така поведінка трапляється вкрай рідко, але ще рідше вченим вдається зафіксувати її на камеру.

Соми як група мають тенденцію переміщатися в місця, де більшість людей їх не очікують побачити. Броньовані соми, що мешкають у Центральній і Південній Америці, пересуваються по суші настільки дивним чином, що вчені винайшли новий вид пересування: реффлінг.

При цьому в Бразилії є сом-джміль, який пішов ще далі — представники цього виду здатні дертися по стінах. Ходячих сомів також раніше спостерігали у Флориді — вони використовують хеморецепцію для навігації по суші.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені знайшли скелет чудовиська віком близько 125 млн років.

Раніше Фокус писав про те, що вчені знайшли новий вид стародавніх косаток.