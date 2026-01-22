Обнаружена совершенно новая форма жизни: загадочные гиганты не поддаются классификации

Массивные окаменелые структуры, оставленные организмом, были открыты учеными более 165 лет назад и с тех пор не дают покоя исследователям. Считается, что они могут быть совершенно новым видом жизни, которого больше не существует.

165 лет назад ученые открыли массивные окаменелые структуры, оставленные организмом, известным как прототакситы. Почти две сотни лет они не поддавались классификации, однако в новом исследовании британские ученые предположили, что есть веская причина, по которой эти загадочные структуры не вписываются в древо жизни — они принадлежат к отдельной ветви, не имеющей современных аналогов, пишет Science Alert.

Около 400 миллионов лет назад на болотах произрастала смесь хвощей, папоротников и других прототипных растений, которые сегодня выглядят так, будто прибыли с другой планеты. Среди них также возвышались 8-метровые башни, которые невероятно трудно идентифицировать. Исследователи предполагают, что эти широкие и безветвистые организмы, вероятно, являлись отсутствующей сегодня формой водорослей или древних хвойных деревьев.

Впервые окаменелости были обнаружены учеными в 1850-х годах на берегах залива Гаспе в Квебеке, Канада. Изначально геолог Джон Уильям Доусонс принял окаменелости за остатки гниющих деревьев, это привело к тому что их прозвали "первыми хвойными деревьями" Земли.

Со временем это название закрепилось, однако путаница в классификации окаменелостей все еще сохранялась. В 2001 году палеонтолог Национального музея естественной истории Фрэнсис Хьюбер подтвердил, что окаменелости Prototaxites являются огромным грибом. Несколько десятилетий спустя, в 2017 году, эти выводы были подтверждены другим исследованием.

В исследовании 2017 года ученые утверждали, что ими были обнаружены текстуры, напоминающие плодоносные структуры современных грибов Ascomycota. Однако результаты исследования убедили не всех.

В новом исследовании, под руководством палеоботаника из Эдинбургского университета Александра Хетеринга, они с коллегами изучили три фрагмента Prototaxites и пришли к выводу, что нед достаточных доказательств, чтобы считать окаменелость грибом. Более того, обзор микроскопической анатомии и химический анализ трубчатых структур позволили исключить все возможные группы-кандидаты, не оставив ни одного современного организма, с которым образец мог бы иметь предковое родство.

Фактически, анатомические структуры опровергают, что организм мог бы быть грибом; химический состав указывает на то, что это не растение или водоросль; анатомия опровергает, что это может быть лишайник, а клеточные стенки свидетельствует о том, что это не странное животное.

Таким образом, по словам ученых, Prototaxites невозможно отнести к любой из существующих линий. Теперь ученые предлагают рассматривать окаменелость как представителя ранее неописанной, полностью вымершей группы эукариот.

