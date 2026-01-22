Виявлено абсолютно нову форму життя: загадкові гіганти не піддаються класифікації

Масивні скам'янілі структури, залишені організмом, були відкриті вченими понад 165 років тому і відтоді не дають спокою дослідникам. Вважається, що вони можуть бути абсолютно новим видом життя, якого більше не існує.

165 років тому вчені відкрили масивні скам'янілі структури, залишені організмом, відомим як прототаксити. Майже дві сотні років вони не піддавалися класифікації, проте в новому дослідженні британські вчені припустили, що є вагома причина, через яку ці загадкові структури не вписуються в древо життя — вони належать до окремої гілки, яка не має сучасних аналогів, пише Science Alert.

Близько 400 мільйонів років тому на болотах росла суміш хвощів, папоротей та інших прототипних рослин, які сьогодні виглядають так, ніби прибули з іншої планети. Серед них також височіли 8-метрові вежі, які неймовірно важко ідентифікувати. Дослідники припускають, що ці широкі й безвітряні організми, ймовірно, були відсутньою сьогодні формою водоростей або стародавніх хвойних дерев.

Вперше скам'янілості були виявлені вченими в 1850-х роках на берегах затоки Гаспе у Квебеку, Канада. Спочатку геолог Джон Вільям Доусонс прийняв скам'янілості за залишки дерев, що гниють, це призвело до того, що їх прозвали "першими хвойними деревами" Землі.

Згодом ця назва закріпилася, проте плутанина в класифікації скам'янілостей все ще зберігалася. У 2001 році палеонтолог Національного музею природної історії Френсіс Г'юбер підтвердив, що скам'янілості Prototaxites є величезним грибом. Кілька десятиліть потому, у 2017 році, ці висновки були підтверджені іншим дослідженням.

У дослідженні 2017 року вчені стверджували, що ними були виявлені текстури, що нагадують плідні структури сучасних грибів Ascomycota. Однак результати дослідження переконали не всіх.

У новому дослідженні, під керівництвом палеоботаніка з Единбурзького університету Александра Хетерінга, вони з колегами вивчили три фрагменти Prototaxites і дійшли висновку, що немає достатніх доказів, щоб вважати скам'янілість грибом. Ба більше, огляд мікроскопічної анатомії та хімічний аналіз трубчастих структур дали змогу виключити всі можливі групи-кандидати, не залишивши жодного сучасного організму, з яким зразок міг би мати прабатьківську спорідненість.

Фактично, анатомічні структури спростовують, що організм міг би бути грибом; хімічний склад вказує на те, що це не рослина чи водорість; анатомія спростовує, що це може бути лишайник, а клітинні стінки свідчать про те, що це не дивна тварина.

Таким чином, за словами вчених, Prototaxites неможливо віднести до будь-якої з чинних ліній. Тепер учені пропонують розглядати скам'янілість як представника раніше неописаної, повністю вимерлої групи еукаріотів.

