Самые большие наземные животные на Земле оказались отличными пловцами: это заложено в их ДНК

Это может показаться странным, однако слоны на самом деле оказались отличными пловцами. Ученые считают, все дело в том, что вид произошел от полуводных предков, родственных дюгонам и морским коровам.

Слоны едва ли выглядят как гидродинамичные, атлетичные пловцы. Но, с другой стороны, такими не выглядят и киты, моржи и другие млекопитающие, обитающие в океане. Несмотря на свои массивные размеры, способность ориентироваться в воде заложена в их ДНК и остается важной частью эволюционной истории вида, пишет IFLScience.

На самом деле африканские и азиатские слоны известны как отличные пловцы, и существует множество случаев, когда отдельные особи и группы отправлялись в воду, чтобы перемещаться между островами. Также известно, что слоны с удовольствием резвятся на мелководье, чтобы охладиться, позаботиться о своей коже или просто поиграть.

Исследования показали, что плавучесть слонов на самом деле обеспечивается огромным объемом легких и жировой тканью, что позволяет животным держаться на плаву лучше, чем стоило бы ожидать. Длинный хобот также является отличным инструментом, который в случае необходимости может превратиться в дыхательную трубку, похожую на ту, что используется для подводного плавания — это необходимо, если вода становится глубокой и неспокойной.

Как далеко способны плавать слоны?

В одном из исследований приводится рассказ 1856 года, в котором африканского слона заставили проплыть 48 километров в Атлантический океан — предположительно, это произошло в рамках крайне неэтичного эксперимента.

В 2016 году азиатского слона заметили плывущим в 16 километрах от побережья в Индийском океане. Потерявшийся слон, явно попавший в беду, был спасен военно-морским флотом Шри-Ланки после того, как его унесло течением. Он едва держался над водой, используя хобот как трубку для дыхания.

Самый известный слон, плавающий в океане

По словам исследователей, самым известным слоном, плававшим в океане, вероятно, является самец по кличке Раджан. Вместе с девятью другими слонами он был доставлен на Андаманские острова в 1970-х годах для перевозки древесины. Когда в 2002 году лесозаготовка была запрещена, рабочие слоны были вынуждены оставить свою работу. Раджан с радостью воспринял эту раннюю пенсию и, как сообщается, выработал утренний ритуал: каждый день он прогуливался по пляжу и неспешно купался в море.

Исследователи отмечают, что ранее по всему миру были найдены окаменелости слонов и их близких предков. Это указывает на то, что слоны, вероятно, любят купаться и уже давно.

Многочисленные исследования предполагают, что современные слоны произошли от полуводных предков, вымерших животных, которые, возможно, немного напоминали прото-гиппопотама. Химический анализ древних зубов слонов также показывает, что животные проводили дни в воде, питаясь пресноводными растениями. В результате ученые пришли к выводу, что слоны имеют общего предка с сиренами, отрядом полностью водных млекопитающих, к которому относятся дюгони и морские коровы.

