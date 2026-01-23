Найбільші наземні тварини на Землі виявилися чудовими плавцями: це закладено в їхній ДНК

Це може здатися дивним, проте слони насправді виявилися чудовими плавцями. Вчені вважають, вся річ у тім, що вид походить від напівводних предків, споріднених з дюгонами й морськими коровами.

Слони навряд чи виглядають як гідродинамічні, атлетичні плавці. Але, з іншого боку, такими не виглядають і кити, моржі та інші ссавці, що мешкають в океані. Попри свої масивні розміри, здатність орієнтуватися у воді закладена в їхній ДНК і залишається важливою частиною еволюційної історії виду, пише IFLScience.

Насправді африканські та азійські слони відомі як чудові плавці, і існує безліч випадків, коли окремі особини та групи вирушали у воду, щоб переміщатися між островами. Також відомо, що слони із задоволенням граються на мілководді, щоб охолодитися, подбати про свою шкіру або просто погратися.

Дослідження показали, що плавучість слонів насправді забезпечується величезним об'ємом легенів і жировою тканиною, що дозволяє тваринам триматися на плаву краще, ніж варто було б очікувати. Довгий хобот також є чудовим інструментом, який у разі потреби може перетворитися на дихальну трубку, схожу на ту, що використовується для підводного плавання, — це необхідно, якщо вода стає глибокою і неспокійною.

Як далеко здатні плавати слони?

В одному з досліджень наводиться розповідь 1856 року, в якій африканського слона змусили проплисти 48 кілометрів в Атлантичний океан — імовірно, це сталося в рамках вкрай неетичного експерименту.

У 2016 році азійського слона помітили, коли він плив за 16 кілометрів від узбережжя в Індійському океані. Загубленого слона, який явно потрапив у біду, врятував військово-морський флот Шрі-Ланки після того, як його віднесло течією. Він ледь тримався над водою, використовуючи хобот як трубку для дихання.

Найвідоміший слон, що плаває в океані

За словами дослідників, найвідомішим слоном, який плавав в океані, ймовірно, є самець на прізвисько Раджан. Разом із дев'ятьма іншими слонами його доставили на Андаманські острови в 1970-х роках для перевезення деревини. Коли у 2002 році лісозаготівля була заборонена, робочі слони були змушені залишити свою роботу. Раджан з радістю сприйняв цю ранню пенсію і, як повідомляється, виробив ранковий ритуал: щодня він прогулювався пляжем і неспішно купався в морі.

Дослідники зазначають, що раніше по всьому світу було знайдено скам'янілості слонів та їхніх близьких предків. Це вказує на те, що слони, ймовірно, люблять купатися і вже давно.

Численні дослідження припускають, що сучасні слони походять від напівводних предків, вимерлих тварин, які, можливо, трохи нагадували прото-гіпопотама. Хімічний аналіз стародавніх зубів слонів також показує, що тварини проводили дні у воді, харчуючись прісноводними рослинами. У результаті вчені дійшли висновку, що слони мають спільного предка із сиренами, загоном повністю водних ссавців, до якого належать дюгоні та морські корови.

