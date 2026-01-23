Опасность для жизни на Земле слишком велика: ученые напуганы созданием "зеркальных бактерий"

Десятки ученых предупреждают, что синтетически созданные "зеркальные бактерии" могут представлять огромную опасность для многоклеточной жизни на планете.

Несмотря на то, что создание "зеркальных бактерий" может показаться забавным занятием, группа из 40 известных ученых только что пришла к выводу, что риск, вероятно, не стоит того, пишет IFLScience.

В новой статье ученые описали опасности создания "зеркальной жизни", в частности "зеркальных бактерий", подчеркнув, что это может представлять риски для жизни, существующей на Земле. Хотя "зеркальные бактерии" все еще могут быть полезны в терапии, риски создания таких форм жизни могут значительно превысить преимущества.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Відео дня

Что такое "зеркальная жизнь"?

По словам профессора биохимии в Медицинской школе Спенсера Фокса Экклса при Университете Юты и эксперта по зеркально-симметричным фармацевтическим препаратам Майкла Кея, все биомолекулы, составляющие жизнь, такие как ДНК и белки, имеют свою "рукообразность", подобно нашим рукам.

Теоретически все биомолекулы, могут быть лево- или правонаправленными. По словам эксперта, миллиарды лет назад жизнь на Земле стандартизировала белки с левосторонней конфигурацией. Вся жизнь, которая развилась из этого, продолжает использовать белки с левосторонней конфигурацией

В школе нас учили, что сахара имеют правостороннюю конфигурацию, тогда как почти все аминокислоты, используемые для построения белков, имеют левостороннюю конфигурацию. По словам профессора научной коммуникации и химии в Университете Халла Марка Лорча, эта избирательность по сути определяет, как молекулы взаимодействуют в живых системах. Она также влияет на то, как лекарства и ферменты функционируют в нашем организме, а также то, как мы воспринимаем вкусы и запахи. Например, исследования показали, что молекула карвон может пахнуть мятой или семенами тмина — это зависит от того, от какой "зеркальной" версии молекулы исходит этот запах.

Создание "зеркальной жизни"

До сих пор никто не пытался создать нечто, напоминающее бактерии, используя "зеркальные" молекулы. Но некоторые ученые считают, что мы можем сделать это относительно скоро — через десятилетие или около того.

Движимые любопытством и правдоподобными областями применения, некоторые исследователи начали работу над созданием форм жизни, полностью состоящих из зеркально отраженных биологических молекул. Авторы статьи считают, что такие зеркальные организмы представляли бы собой радикальное отступление от известной жизни, а потому их возможное создание заслуживает тщательного рассмотрения.

Предполагается, что в изоляции "зеркальные бактерии" вели бы себя идентично бактериям с естественной хиральностью. Но поскольку естественная жизнь хиральна, взаимодействие между природными организмами и зеркальными бактериями было бы существенно изменено.

В результате ученые пришли к выводу, что создание "зеркальной жизни" сопряжено со значительными рисками, хотя и не менее заманчиво. Анализ показывает, что зеркальные бактерии могли бы в значительной степени избегать многих защитных механизмов иммунной системы человека, животных и растений. Но риск заключается в том, что при ослабленном распознавании иммунной системы зеркальные бактерии могли бы свободно размножаться в организме животного или растения, а со временем могли бы стать устойчивыми к антибиотикам. Потенциально это имело бы фатальные последствия для хозяина.

Напомним, ранее мы писали о том, что синтетическая форма жизни грозит вымиранием человечеству.

Ранее Фокус писал о том, что Вселенная имеет зеркальную версию, чем она отличается.