Небезпека для життя на Землі занадто велика: вчені налякані створенням "дзеркальних бактерій"

Десятки вчених попереджають, що синтетично створені "дзеркальні бактерії" можуть становити величезну небезпеку для багатоклітинного життя на планеті.

Попри те, що створення"дзеркальних бактерій" може здатися кумедним заняттям, група з 40 відомих вчених щойно дійшла висновку, що ризик, ймовірно, не вартий того, пише IFLScience.

У новій статті вчені описали небезпеки створення "дзеркального життя", зокрема "дзеркальних бактерій", наголосивши, що це може становити ризики для життя, яке існує на Землі. Хоча "дзеркальні бактерії" все ще можуть бути корисними в терапії, ризики створення таких форм життя можуть значно перевищити переваги.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Відео дня

Що таке "дзеркальне життя"?

За словами професора біохімії в Медичній школі Спенсера Фокса Екклса при Університеті Юти та експерта із дзеркально-симетричних фармацевтичних препаратів Майкла Кея, всі біомолекули, що складають життя, такі як ДНК і білки, мають свою "рукоподібність", подібно до наших рук.

Теоретично всі біомолекули можуть бути ліво- або правоспрямованими. За словами експерта, мільярди років тому життя на Землі стандартизувало білки з лівосторонньою конфігурацією. Усе життя, яке розвинулося з цього, продовжує використовувати білки з лівосторонньою конфігурацією

У школі нас вчили, що цукри мають правобічну конфігурацію, тоді як майже всі амінокислоти, які використовуються для побудови білків, мають лівобічну конфігурацію. За словами професора наукової комунікації та хімії в Університеті Галла Марка Лорча, ця вибірковість по суті визначає, як молекули взаємодіють у живих системах. Вона також впливає на те, як ліки та ферменти функціонують у нашому організмі, а також на те, як ми сприймаємо смаки й запахи. Наприклад, дослідження показали, що молекула карвон може пахнути м'ятою або насінням кмину — це залежить від того, від якої "дзеркальної" версії молекули виходить цей запах.

Створення "дзеркального життя"

Досі ніхто не намагався створити щось, що нагадує бактерії, використовуючи "дзеркальні" молекули. Але деякі вчені вважають, що ми можемо зробити це відносно скоро — через десятиліття або близько того.

Зацікавлені правдоподібними сферами застосування, деякі дослідники розпочали роботу над створенням форм життя, які повністю складаються із дзеркально відображених біологічних молекул. Автори статті вважають, що такі дзеркальні організми були б радикальним відступом від відомого життя, а тому їхнє можливе створення заслуговує на ретельний розгляд.

Передбачається, що в ізоляції "дзеркальні бактерії" поводилися б ідентично бактеріям із природною хіральністю. Але оскільки природне життя хіральне, взаємодія між природними організмами та дзеркальними бактеріями була б істотно змінена.

У результаті вчені дійшли висновку, що створення "дзеркального життя" пов'язане зі значними ризиками, хоча й не менш привабливе. Аналіз показує, що дзеркальні бактерії могли б значною мірою уникати багатьох захисних механізмів імунної системи людини, тварин і рослин. Але ризик полягає в тому, що за ослабленого розпізнавання імунної системи дзеркальні бактерії могли б вільно розмножуватися в організмі тварини чи рослини, а з часом могли б стати стійкими до антибіотиків. Потенційно це мало б фатальні наслідки для господаря.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синтетична форма життя загрожує вимиранням людству.

Раніше Фокус писав про те, що Всесвіт має дзеркальну версію, чим він відрізняється.