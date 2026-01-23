Вид, оказавшийся в шаге от вымирания по вине людей, восстанавливается: их истребляли ради меха

Хорошие новости для науки — ученые только что обнаружили, что в Калифорнии восстанавливается популяция очаровательных куниц размером с хорька. В конце 20 века их почти полностью уничтожили ради меха.

Мало кто слышал о прибрежных куницах (Martes caurina humboldtensis или гумбольдтская куница) — эти скрытные и очаровательные лесные хищники почти вымерли в конце 20 века. К счастью, теперь ученые обнаружили, что популяция этих млекопитающих размером с хорька медленно восстанавливается в лесах Тихоокеанского Северо-Запада, пишет Popular Science.

Известно, что прибрежные куницы являются родственниками ласок, выдр, норок, росомах и оленей. Представители вида меньше средней домашней кошки: взрослые самцы в среднем достигают от 50 до 60 сантиметров в длину и весят до 1,8 килограмма. Куницы также являются хищниками, а основу их рациона составляют птицы и из яйца, мелкие млекопитающие, ягоды и орехи.

Некогда прибрежные куницы были широко распространены по всей территории Северной Калифорнии, Южного Орегона и штата Вашингтон. Однако их популяция и ареал резко сократились в течение 20 века: причиной стал слишком ценный мех животных, а также вырубка лесов.

В результате к концу 20 века животные почти полностью вымерли, по крайне мере так считали. В 1996 году биолог Лесной службы США все же обнаружил крохотную популяцию в прибрежных лесах Северной Калифорнии. Сегодня прибрежные куницы внесены в список исчезающих видов и защищены законом.

В недавнем исследовании ученые из Университета штата Орегон потратили три месяца на документирование популяции куниц в Северной Калифорнии. Команда использовала неинвазивные методы, чтобы оценить численность популяции. В общей сложности им удалось собрать данные идентифицировать 46 разных куниц.

На больших высотах самые большие группы куниц наблюдались вдоль лесистых вершин хребтов с постоянным снежным покровом зимой. На меньших высотах их можно было заметить в оврагах и болотах прибрежных лесов. Все это указывает на то, что за последние 30 лет крохотной популяции куниц удалось восстановиться, однако работа по спасению вида все еще не закончена.

