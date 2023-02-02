Любят до смерти. Австралийские куницы могут полностью исчезнуть из-за секса и отсутствия сна

Исследование показывает, что находящиеся под угрозой исчезновения кволлы спариваются до смерти за один сезон.

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В данный момент в мире осталось всего около 100 тысяч северных кволлов — крапчатых сумчатых куниц, что делает их весьма уязвимыми. Однако новое исследование показывает, что их положение в мире еще более шаткое, чем когда-либо ранее — популяция "претерпевает резкое сокращение, пишет BBC.

В новом исследовании группа ученых из Университетов Солнечного Берега и Квинсленда сосредоточились на изучении поведения северных кволлов, обитающих на северном побережье Австралии. Для этого они разместили на диких самцов и самок специальные рюкзаки с трекерами и наблюдали за животными в течение 42 дней.

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По словам старшего автора исследования Кристофера Клементе, они с коллегами обнаружили, что популяция северных кволлов оказалась в чрезвычайно шатком положении из-за того, что самцы часто отказываются от сна ради секса, и это их убивает.

Ученые обнаружили, что самцы кволлов способны преодолевать огромные расстояния в поисках партнерш для спаривания. При этом их стремление настолько сильно, что порой они отказываются от сна, чтобы провести больше времени в поисках самки — в результате чего попросту "спариваются до смерти всего за один сезон". При этом ученые обнаружили, что самки кволлов не столь одержимы — они вполне могут жить и размножаться до четырех лет.

В ходе наблюдений ученые обнаружили, что некоторые самцы проходили около 10 км за ночь в поисках партнерши. В эквиваленте человеческого расстояния, исходя из средней длины шага, это почти 40 км.

Более того, исследователи обнаружили, что самцы северных кволлов также больше привлекают паразитов. Ученые полагают, что это связано с тем, что они начинают уделять уходу за собой меньше времени, в попытках использовать каждый сезон "на полную" для размножения. Также исследователи отмечают, что самцы становятся более рисковыми в поисках самок — они не так бдительны в поисках пищи и часто сталкиваются с хищниками.

По словам ведущего автора исследования Джошуа Гашка, лишение сна и связанные с ним симптомы в результате делают их буквально обессиленными — восстановление сил становится невозможным, они становятся легкой добычей, умирают от истощения.

Ученые отмечают, что потребуется больше исследований на более широкой территории, чтобы понять почему северные кволлы отказываются от сна в пользу спаривания и ведут ли себя также самцы в других популяциях. По словам Гашка, самцы кваоллов, отказывающиеся от сна в ущерб своему выживанию, вполне могут стать отличной моделью для изучения влияния недостатка на на функции организма.

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