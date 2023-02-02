Кохають до смерті. Австралійські куниці можуть повністю зникнути через секс і відсутність сну

Дослідження показує, що кволи, які перебувають під загрозою зникнення, спаровуються до смерті за один сезон.

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Наразі у світі залишилося лише близько 100 тисяч північних кволів — крапчастих сумчастих куниць, що робить їх дуже вразливими. Однак нове дослідження показує, що їхнє становище у світі ще хиткіше, ніж будь-коли раніше — популяція "зазнає різкого скорочення", пише BBC.

У новому дослідженні група вчених із Університетів Сонячного Берега та Квінсленда зосередилася на вивченні поведінки північних кволів, що мешкають на північному узбережжі Австралії. Для цього вони розмістили на диких самців і самок спеціальні рюкзаки з трекерами та спостерігали за тваринами протягом 42 днів.

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За словами старшого автора дослідження Крістофера Клементе, вони з колегами виявили, що популяція північних кволів опинилася в надзвичайно хиткому становищі через те, що самці часто відмовляються від сну заради сексу, і це їх вбиває.

Вчені виявили, що самці кволів здатні долати величезні відстані у пошуках партнерок для парування. Водночас їхнє бажання настільки сильне, що часом вони відмовляються від сну, щоб провести більше часу в пошуках самки — внаслідок цього просто "спарюються до смерті всього за один сезон". Також вчені виявили, що самки кволів не такі одержимі — вони можуть жити і розмножуватися до чотирьох років.

У ході спостережень вчені виявили, що деякі самці проходили близько 10 км за ніч у пошуках партнерки. В еквіваленті людської відстані, виходячи із середньої довжини кроку, це майже 40 км.

Крім того, дослідники виявили, що самці північних кволів також більше приваблюють паразитів. Учені вважають, що це пов'язано з тим, що вони починають приділяти догляду за собою менше часу, намагаючись використовувати кожен сезон "на повну" для розмноження. Також дослідники зазначають, що самці стають більш ризиковими у пошуках самок — вони не такі зосереджені в пошуках їжі і часто стикаються з хижаками.

За словами провідного автора дослідження Джошуа Гашка, позбавлення сну та пов'язані з ним симптоми в результаті роблять їх буквально знесиленими — відновлення сил стає неможливим, вони стають легкою здобиччю, помирають від виснаження.

Вчені відзначають, що потрібно більше досліджень на ширшій території, щоб зрозуміти, чому північні кволи відмовляються від сну на користь спарювання і чи поводяться так самці в інших популяціях. За словами Гашка, самці кволів, які відмовляються від сну на шкоду своєму виживанню, цілком можуть стати відмінною моделлю для вивчення впливу нестачі на функції організму.

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